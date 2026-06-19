Can Yaman riceverà la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

Can Yaman sarà protagonista del Magna Graecia Film Festival la cui prossima edizione è in programma a Soverato dal 25 luglio al 1 agosto . L'attore turco, star internazionale di alcune delle maggiori produzioni televisive europee delle ultime stagioni, riceverà la Colonna d'Oro nell'ambito della 23esima edizione della kermesse, un riconoscimento che celebra il suo contributo all'industria cinematografica . Yaman sarà uno degli ospiti di spicco della manifestazione ideata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte che dedica grande attenzione alle opere prime e seconde e ai documentari degli autori emergenti.

A oltre sei mesi dalla messa in onda di Sandokan, la serie televisiva in cui si è calato nei panni della Tigre della Malesia, continua la stagione di successo di Can Yaman, star già popolarissima, diventata ancora più amata e apprezzata dopo lo show targato Lux Vide. Nelle pause di lavorazione dei suoi prossimi progetti Yaman sta presenziando adiverse manifestazioni nei quali figura sempre tra i premiati. A fine luglio il trentaseienne sarà il Calabria, regione dove è stata ricostruita parte dell'ambientazione malese di Sandokan, per ricevere la Colonna d'Oro. Per Alessandro Casadonte, co-fondatore del Festival, “Can Yaman è un simbolo di modernità e freschezza nel panorama cinematografico. La sua presenza arricchisce il nostro festival.”, dichiarato in una nota in cui commenta il premio.

La carriera e i successi televisivi delle ultime stagioni

Can Yaman è stato tra i premiati del Taormina Film Festival, che si è concluso da pochi giorni, kermesse che gli ha attibuito l'Icon Award, un riconoscimento assegnato alla personalità che si è distinta nella produzione audiovisiva internazionale nell'ultima stagione.

A Napoli, invece, nel primo weekend di giugno, l'attore ha ritirato il Nastro d'Argento Grandi Serie nella categoria Miglior protagonista internazionale (TUTTI I PREMI).

Sandokan, la cui produzione è in corso con le riprese posticipate al 2027, ha certamente segnato un importante traguardo professionale per Yaman nonché un nuovo inizio con un diverso slancio per la carriera dell'attore che è iniziata nel 2014, con i primi successi arrivati circa dieci anni fa.

Sono stati i prodotti televisivi a lanciare la carriera dell'attore che è diventato noto come interprete di produzioni seriali turche che hanno avuto diffusione europea e internazionale.

Tra i titoli più popolari di questo periodo figurano Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, DayDreamer - Le ali del sogno e Mr. Wrong - Lezioni d’amore.

In Italia ha lavorato a Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi e poi alla miniserie Il turco, in onda nel 2025.

Sempre nel 2025 è stato trasmesso Sandokan, lo show che gli ha dato modo di recitare nei panni di uno dei personaggi più iconici della letteratura d'avventura.