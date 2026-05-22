Era il 22 maggio 1996 quando la pellicola veniva proiettata negli Usa e in Canada, per poi farsi conoscere, successivamente, nel resto del mondo. Il film, con la regia di Brian De Palma e con protagonista Tom Cruise, è stato il primo capitolo di quella che poi è diventata una famosissima saga. Ecco cosa sapere

Sono passati 30 anni esatti da quando Mission: Impossible usciva nelle sale cinematografiche ed entrava a far parte della storia del cinema. Era il 22 maggio 1996 e la pellicola veniva proiettata negli Usa e in Canada, per poi farsi conoscere, successivamente, anche in Europa e nel resto del mondo. Il film, che da subito fu un successo anche al botteghino, vedeva alla regia Brian De Palma, mentre la sceneggiatura era stata affidata David Koepp e Robert Towne. Ecco alcune delle principali curiosità da conoscere su questo film cult con protagonista - ancora oggi - Tom Cruise.

L'ispirazione e la trama Prima di tutto, bisogna sapere che il film prese ispirazione dall’omonima serie televisiva ideata da Bruce Geller, nel 1966, e trasmessa anche in Itala con il titolo Missione Impossibile. In questo primo film, al centro di tutto c’è la storia di Ethan Hunt (interpretato allora da un giovane Tom Cruise), membro della IMF (Impossible Mission Force), una sezione speciale della Cia guidata da Jim Phelps (Jon Voight), che deve fermare un terrorista russo, Max (Vanessa Redgrave), che sta tentando di rubare e vendere, al miglior offerente, la lista di agenti civili sotto copertura di stanza in Europa Centrale. Al fianco di Hunt, tra inseguimenti, trappole e suspense, c'è Claire (Emmanuelle Béart). Approfondimento Mission: Impossible - The Final Reckoning, un video degli extra

I ruoli di Tom Cruise All'inizio il ruolo non doveva essere di Tom Cruise. La parte fu offerta a George Clooney, ma l'attore rifiutò a causa degli impegni sul set di Un giorno... per caso. E sembra che anche Bruce Willis, John Travolta, Nicolas Cage, Ralph Fiennes e Mel Gibson furono presi in considerazione, prima che il ruolo venisse assegnato a Tom Cruise. E fu Cruise, che all’epoca del primo film aveva quasi 34 anni, a insistere perché la pellicola venisse davvero realizzata, tanto che ne divenenne lui stesso produttore. E fu una scelta di successo: negli anni Mission: Impossible è diventata una saga (in totale ad oggi sono otto i film, ndr) e un punto di riferimento tra i film d’azione e di spionaggio, con una formula vincente che tende a ripetersi, ma senza mai risultare banale: Ethan Hunt ogni volta, con un team di pochi ma fidati alleati, affronta una missione - ovviamente - impossibile, tra intrighi internazionali, ostacoli e tencologie sempre più all'avanguardia. Approfondimento Lalo Schifrin, morto il compositore argentino di Mission: Impossible

Le scene iconiche Sono molte le scene iconiche del film del 1996. Una, ad esempio, è quella dell'acquario che esplode. Si dice che De Palma abbia prima provato a girarla con una controfigura, ma il risultato non era stato convincente. Così, ci pensò Cruise che decise di non ricorrere a nessuno stuntman (come del resto ha fatto molte altre volte durante tutta la sua carriere, ndr). Dunque quello che si vede mentre fugge da 16 tonnellate di acqua impetuosa, è davvero Cruise. Ma la sequenza d'azione più celebre realizzata da De Palma è quella della rapina al caveau del quartier generale della Cia. Quello appeso ai ganci, che si tira su dal pavimento, è proprio Cruise. Approfondimento Mission: Impossible - The Final Reckoning, la recensione del film

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