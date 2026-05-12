Non è un paese per single, le location del film romantico con Matilde Gioli. FOTO
La commedia romantica interpretata da Gioli e Cristiano Caccamo che trae ispirazione dall’omonimo romanzo firmato da Felicia Kingsley si sviluppa tra le atmosfere suggestive della campagna toscana. Scopriamo dove è stata girata la pellicola, disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Scena dopo scena, la Toscana rurale diventa grande protagonista, smettendo di essere solo uno sfondo e diventando un elemento narrativo centrale
A cura di Camilla Sernagiotto