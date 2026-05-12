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Non è un paese per single, disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è una commedia romantica del 2026 tratta dal romanzo di Felicia Kingsley, ambientata in un suggestivo borgo toscano immaginario chiamato Belvedere in Chianti. Belvedere in Chianti, pur essendo centrale nella trama, non esiste realmente. Il paese è una creazione narrativa pensata per evocare l’immagine ideale della Toscana più romantica. Scopriamo dove sono state realmente effettuate le riprese del film.

Non è un paese per single, trama, cast e uscita del film dal romanzo di Felicia Kingsley