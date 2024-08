Matilde Gioli, il post dall'ospedale con la gamba ingessata

Paura per l’attrice che interpreta Giulia Giordano nella serie televisiva “Doc - Nelle tue mani”: a causa di un incidente di cui ancora non si sanno i dettagli, è stata ricoverata in ospedale. Le hanno ingessato la gamba, come mostra lei stessa nello scatto condiviso sul suo profilo di Instagram nelle scorse ore. Nella didascalia a corredo dell’immagine scrive: "Starò a riposo per un po'. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti"

Momenti di paura per Matilde Gioli. L’attrice (al secolo Matilde Lojacono) che interpreta Giulia Giordano nella serie televisiva Doc - Nelle tue mani è ricoverata in ospedale a causa di un incidente.



Le è stata ingessata la gamba destra, come mostra lei stessa nello scatto condiviso sul suo profilo di Instagram. Nella didascalia a corredo dell’immagine lancia un appello: "Starò a riposo per un po'. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti”.



Per adesso non si sanno dettagli dell’accaduto. In rete qualcuno ipotizza che si sia trattata di una caduta da cavallo, dal momento che Matilde Gioli è una grande amante dell'equitazione.

Tra le poche certezze, però, c’è quella della frattura del perone, documentata dal referto della lastra (anch’esso condiviso nel post, che potete trovare in fondo a questo articolo).



Il referto parla anche di applicazione di chiodi, avvenuta durante l'operazione.



