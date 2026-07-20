Fedez ricoverato in ospedale a Milano per problemi gastrici

Il rapper è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove tre anni fa era stato operato d'urgenza. Le sue condizioni, a quanto pare, non sono gravi ma saranno necessari accertamenti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Fedez è stato ricoverato all'ospdale Fatebenefratelli: era arrivato al Pronto soccorso in ambulanza nella serata di lunedì, poco prima delle 22, a quanto pare per problemi gastrici. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il rapper lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Le sue condizioni non sono gravi, ma visti i precedenti problemi di salute i medici hanno deciso di svolgere alcuni approfondimenti: gli accertamenti serviranno per stabilire con certezza l'origine del problema.

Tre anni fa era stato operato d'urgenza Tre anni fa, nel 2023, il rapper era stato operato d'urgenza nello stesso ospedale per un'emorragia interna causata da alcune ulcere. L'anno precedente, invece, Fedez era stato ricoverato all'ospdale San Raffaele, dove era stato sottoposto a un intervento per l'asportazione di un tumore al pancreas. Approfondimento Fedez operato di nuovo: “Finalmente avrò una cicatrice carina”