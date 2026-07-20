Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fedez ricoverato in ospedale a Milano per problemi gastrici: l'arrivo in ambulanza

Spettacolo
©Ansa

Il rapper è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove tre anni fa era stato operato d'urgenza. Le sue condizioni, a quanto pare, non sono gravi ma saranno necessari accertamenti

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Fedez è stato ricoverato all'ospdale Fatebenefratelli: era arrivato al Pronto soccorso in ambulanza nella serata di lunedì, poco prima delle 22, a quanto pare per problemi gastrici. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il rapper lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Le sue condizioni non sono gravi, ma visti i precedenti problemi di salute i medici hanno deciso di svolgere alcuni approfondimenti: gli accertamenti serviranno per stabilire con certezza l'origine del problema.

Tre anni fa era stato operato d'urgenza

Tre anni fa, nel 2023, il rapper era stato operato d'urgenza nello stesso ospedale per un'emorragia interna causata da alcune ulcere. L'anno precedente, invece, Fedez era stato ricoverato all'ospdale San Raffaele, dove era stato sottoposto a un intervento per l'asportazione di un tumore al pancreas.

Approfondimento

Fedez operato di nuovo: “Finalmente avrò una cicatrice carina”

Di nuovo papà da pochi giorni

Per Fedez il nuovo ricovero arriva a pochi giorni da un evento che ha reso felici lui e la Giulia Honegger: la nascita del figlio Edoardo Lupo. Per il rapper si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Per la stilista, invece, è la prima maternità

Spettacolo: Ultime notizie

Fedez ricoverato in ospedale a Milano per problemi gastrici

Spettacolo

Il rapper è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove tre anni fa era stato operato...

Morto il regista Francesco Massaro, aveva 90 anni

Cinema

Lo ha reso noto un familiare in una nota inviata all'ANSA. Nella sua carriera lavorò con Luchino...

Cash Out 2: High Rollers, il cast del film stasera in tv

Cinema

Lunedì 20 luglio alle 21.20 arriva in prima visione su Italia 1 l'action thriller diretto da...

6 foto

The Weeknd in concerto a Milano a San Siro, la possibile scaletta

Musica

La superstar canadese porta l'After Hours Til Dawn Tour allo stadio Meazza per tre serate...

Lorde a Milano, la possibile scaletta del concerto

Musica

Nel corso degli anni la cantautrice neozelandese si è affermata come una delle voci più amate...

Spettacolo: Per te