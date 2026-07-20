Morto il regista Francesco Massaro, aveva 90 anni

Lo ha reso noto un familiare in una nota inviata all'ANSA. Nella sua carriera lavorò con Luchino Visconti, Pietro Germi, Eduardo De Filippo e Dino Risi. Esordì alla regia nel 1972 con Il generale dorme in piedi e firmò film come Al bar dello sport e serie tv come Pronto soccorso

È morto oggi a Roma Francesco Massaro, regista, soggettista e sceneggiatore nato a Padova il 23 agosto 1935.

La notizia è stata diffusa da un familiare attraverso una nota inviata all'ANSA. Massaro è stato attivo per oltre mezzo secolo nel cinema e nella televisione italiana, lavorando prima come assistente e aiuto regista e successivamente come regista, sceneggiatore e soggettista.

“Con lui scompare un protagonista di oltre mezzo secolo di cinema e televisione italiana, un uomo che aveva imparato il mestiere sul set accanto ad alcuni dei più grandi maestri del nostro cinema e che, nel corso della sua lunga carriera, ha saputo raccontare il Paese attraverso il grande e il piccolo schermo, con una particolare capacità di parlare al grande pubblico”.