Giornata Mondiale della Terra, 14 film a tema. FOTO

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Giornata Mondiale della Terra, 17 film a tema da guardare (o riguardare). FOTO

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Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Terra, in occasione della quale vi proponiamo 17 titoli perfetti da guardare proprio oggi. Da “I Am Greta - Una forza della natura”, il documentario di Nathan Grossman che racconta la storia della ragazzina diventata il simbolo del movimento ambientalista mondiale, fino alla fiaba green d’animazione “Trash” di Luca Della Grotta e Francesco Dafano e "La canzone della Terra", ecco alcuni film e documentari da godersi in questa giornata

A cura di Camilla Sernagiotto

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