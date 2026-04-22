Giornata Mondiale della Terra, 14 film a tema. FOTO

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Tra le pellicole a tema con la Giornata Mondiale della Terra spicca La canzone della Terra (Songs of Earth), film documentario norvegese del 2023 scritto e diretto da Margreth Olin e prodotto da Liv Ullmann e Wim Wenders. Selezionato dalla Norvegia per gli Academy Awards 2024, il film racconta il ritorno della protagonista, la regista Olin, in Norvegia, a Vestland, dove è cresciuto suo padre, ora 85enne. L'uomo diventa la guida di un viaggio straordinario, potente e poetico che è una riflessione sul tempo, la vita e la natura con tutti i suoi evidenti cambiamenti

Giornata della Terra, gli eventi e le iniziative più belle nel mondo