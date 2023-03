Giornata Mondiale dell'Acqua, 16 film da guardare

9/16 ©Webphoto

Il mistero dell'acqua (The Weight of Water) è un film del 2000 diretto da Kathryn Bigelow, basato sul romanzo Il peso dell'acqua di Anita Shreve. Si tratta di un thriller psicologico ambientato in due diversi giochi: nel presente c'è una coppia in vacanza in barca, invece nel 1873 una strage all'interno di una comunità su un'isola al largo del New Hampshire. L'acqua non è soltanto messa a titolo: è una grande protagonista di questo film