Stay Wild, la serie di Leonardo DiCaprio sull'ambiente in arrivo

Il celebre attore, attivista e ambientalista produrrà una serie per YouTube dedicata agli animali selvatici e agli ambienti che rischiano l'estinzione. Il suo è uno dei tanti progetti a tema ecosostenibilità in arrivo sulla celebre piattaforma video

Leonardo DiCaprio produrrà con la sua società Appian Way Stay Wild, una serie sulla fauna selvatica e gli ambienti a rischio estinzione.

Lo show documentaristico è per YouTube e vuole sensibilizzare il mondo circa gli habitat che rischiano di estinguersi assieme ai propri "inquilini".

A darne notizia è il magazine statunitense Deadline, anticipando che non sarà solo lo show firmato dal celebre attore, attivista e ambientalista ad approdare sulla piattaforma video: prossimamente vedremo arrivare su YouTube diverse serie sul tema natura, ad esempio Seat at the Table e Shut It Off ASAP.