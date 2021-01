Leonardo di Caprio e l'appello a Joe Biden per il clima

Accorata e lucida, propositiva e piena di speranza. E’ la richiesta che l’attore Leonardo di Caprio, da sempre estremamente attivo nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente, ha inviato a Joe Biden (LO SPECIALE). Un appello “urgente” perché ora “dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per salvare il pianeta”. Nella lettera, firmata anche tra gli altri da Mark Ruffalo e Natalie Portman, la riflessione di come la ricostruzione del sistema sanitario ed economico (devastati dalla pandemia da Covid-19) debba anche passare attraverso l’utilizzo di energie eco-sostenibili che possano aiutare la crisi ambientale. “Non sono battaglie diverse quelle che dobbiamo affrontare, si legge nella lettera, perché trovare energie pulite significa anche creare nuovi posti di lavoro, diminuire l’inquinamento, rilanciare l’economia e riequilibrare le differenze razziali ed economiche durante il processo.”. Di Caprio esorta Biden a “salvare l’umanità da un punto di non ritorno”, terribilmente vicino. “Lei ha detto, scrive l’attore, che quando sente la parola “cambiamento climatico”, pensa a nuovi posti di lavoro. Siamo d’accordo con lei, conclude la lettera, impegnarsi in questa direzione significa anche dare spazio a investimenti, innovazioni tecnologiche e creare un futuro migliore per tutti noi”.