All’inizio di aprile negli Sky Studios Elstree, nel Regno Unito, l’uomo, che lavorava come tecnico degli effetti speciali, si è tranciato diverse dita di una mano con una sega

Un membro della troupe del sequel live-action Dragon Trainer 2 ha subito gravi lesioni dopo un incidente avvenuto all’inizio di aprile negli Sky Studios Elstree, nel Regno Unito, dove il film è attualmente in produzione. Come riporta Variety, l’uomo, che lavorava come tecnico degli effetti speciali, si è tranciato diverse dita di una mano con una sega che stava utilizzando in officina. Nonostante un complesso intervento chirurgico, non è stato possibile riattaccare le dita recise. Al momento, le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare. In ogni caso, lo scorso anno il sindacato britannico dei tecnici Bectu aveva rilasciato una dichiarazione congiunta con il sindacato dei produttori Pact sulle problematiche di salute e di sicurezza nelle produzioni cinematografiche e televisive. Secondo le due organizzazioni, le ricerche avevano ricollegato numerosi rischi per la sicurezza alle richieste di lavorare oltre i periodi di riposo previsti dai contratti. “L’interruzione dei turni di lavoro compromette la capacità dei lavoratori di svolgere il proprio lavoro in modo sicuro ed efficace”, ha dichiarato Spencer Macdonald, segretario nazionale di Bectu. “Le segnalazioni giunte a Bectu indicano che esaurimento, incidenti e quasi incidenti sono fin troppo comuni, così come problemi di salute mentale per molti lavoratori del settore cinematografico e televisivo”.

LA TRAMA, IL CAST E LA DATA DI USCITA Il film live-action Dragon Trainer 2, sceneggiato e diretto da Dean DeBlois (che aveva già diretto tutti i film d’animazione del franchise e il primo remake live-action Dragon Trainer del 2025) ha iniziato le riprese a febbraio presso gli Sky Studios Elstree, a differenza del primo capitolo invece girato ai Titanic Studios di Belfast. Il sequel è ambientato cinque anni dopo gli eventi del precedente episodio e segue il ventenne Hiccup (Mason Thames) e i suoi amici mentre incontrano la madre perduta del protagonista, Valka (Cate Blanchett, che aveva già prestato la voce al personaggio nei film d’animazione), e combattono un nemico che vuole conquistare il mondo con un esercito di draghi. Il cast include anche Nico Parker (Dumbo e The Last of Us) nel ruolo di Astrid Hofferson, Julian Dennison (Deadpool 2) nel ruolo di Gambedipesce Ingerman, Bronwyn James nel ruolo di Testabruta Thorston, Harry Treyaldwyn nel ruolo di Testaditufo Thorston, Gabriel Howell nel ruolo di Moccicoso Jorgenson, Nick Frost nel ruolo di Skarakkio Ruttans e Gerard Butler nel ruolo di Stoick l’Immenso. Le new entry includono Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Drago Bludvist e Phil Dunster nel ruolo di Eret. Il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti l’11 giugno 2027. Approfondimento Dragon Trainer 2, Cate Blanchett reciterà nel film live-action