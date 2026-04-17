La Fabbrica di Cioccolato, Netflix annuncia il nuovo film d'animazione

Si intitolerà Charlie vs. The Chocolate Factory e segna una nuova tappa dell'espansione dell’universo narrativo di Charlie e della Fabbrica di Cioccolato, successiva all’acquisizione della Roald Dahl Story Company da parte di Netflix nel 2021. L’uscita del film è prevista per il 2027

Netflix torna a immergersi nell’universo narrativo di Roald Dahl con un nuovo progetto animato dedicato a La fabbrica di cioccolato, segnando un’ulteriore tappa nell’evoluzione di una delle storie più adattate e riconoscibili della cultura pop contemporanea, tappa che porta il titolo di Charlie vs. The Chocolate Factory. Dopo le celebri versioni cinematografiche del passato, la piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato una reinterpretazione che si distacca in modo deciso dalle precedenti letture, introducendo personaggi inediti, un’ambientazione aggiornata e un impianto narrativo completamente rinnovato.

Un universo narrativo già più volte reinventato Nel corso degli anni, La fabbrica di cioccolato ha attraversato diverse trasformazioni sul grande schermo. Tra le più note figurano l’adattamento degli anni Settanta con Gene Wilder e la versione del 2005 diretta da Tim Burton, entrambe divenute riferimenti fondamentali nella storia delle trasposizioni cinematografiche dell’opera. Questa nuova produzione Netflix, Charlie vs. The Chocolate Factory, si inserisce dunque in una tradizione già consolidata di riletture, ma punta a ridefinire profondamente contesto e personaggi. Approfondimento The Golden Ticket, la competizione nella fabbrica di cioccolato

Il nuovo progetto animato di Netflix La piattaforma ha confermato lo sviluppo di Charlie vs. The Chocolate Factory, film d’animazione previsto per il 2027 e concepito come una reinterpretazione “moderna” dell’universo di Wonka. L’opera sarà ambientata nella Londra contemporanea e proporrà un’impostazione narrativa inedita rispetto alla storia originaria. A dare voce ai protagonisti principali saranno due interpreti di rilievo: Kit Connor, premiato con un Emmy, nel ruolo di Charlie Paley, nuovo personaggio centrale della vicenda, e Taika Waititi, vincitore dell’Oscar, nel ruolo di Willy Wonka. Approfondimento Wonka, arriva al cinema il film con Timothée Chalamet: cosa sapere

Il ritorno di Willy Wonka e il suo passato giudiziario Nel nuovo racconto di Charlie vs. The Chocolate Factory, Willy Wonka ha trascorso diversi anni in carcere dopo la conclusione del celebre concorso dei biglietti d’oro, scontando la pena per aver trasformato un bambino in un mirtillo. La detenzione non riguarda tuttavia le tradizionali “barre di cioccolato”, ma un contesto ben diverso che segna una cesura netta nella sua parabola. Una volta terminata la sua condanna, Wonka fa ritorno alla sua fabbrica con l’intento dichiarato di reintrodurre una forma di dolcezza in un mondo descritto come sempre più amaro, preparando così il terreno per una nuova fase della sua attività. Approfondimento Timothée Chalamet sarà Willy Wonka ne "La fabbrica di cioccolato"

Charlie Paley e la nuova generazione di antagonisti In Charlie vs. The Chocolate Factory, a opporsi al ritorno di Wonka è Charlie Paley, adolescente interpretato da Kit Connor, affiancato da un gruppo di amici. I giovani vengono descritti come una nuova generazione di ragazzi “rovinati” dalle circostanze, costretti a fronteggiare lo sfratto dalle proprie abitazioni. Di fronte a questa situazione, il gruppo elabora un piano audace: introdursi nella fabbrica di Wonka, sottrarre una tavoletta di cioccolato dal valore inestimabile e utilizzare il ricavato per salvare le proprie case e le proprie famiglie. L’azione si configura così come un tentativo disperato di sopravvivenza, destinato però a scontrarsi con le insidie del mondo fantastico e imprevedibile della fabbrica. Approfondimento Wonka 2, le riprese del film potrebbero iniziare ad agosto

Una Londra contemporanea e una nuova visione creativa Il film Charlie vs. The Chocolate Factory si svolge in una Londra moderna e viene descritto come una rivisitazione capace di unire elementi di continuità con lo spirito originale dell’opera di Roald Dahl e una forte spinta innovativa. Kit Connor ha sottolineato il suo entusiasmo per il progetto, evidenziando l’impatto delle concept art iniziali e la visione dei registi, capaci di mantenere intatto il cuore della storia pur introducendo elementi di novità. Parallelamente, Taika Waititi ha espresso la propria soddisfazione per il ruolo di Willy Wonka, definendo il personaggio una figura iconica ed eccentrica, caratterizzata da un equilibrio tra genialità e natura giocosa e imprevedibile. Approfondimento Wonka, la recensione del film con Timothée Chalamet

Regia, produzione e approccio visivo La regia di Charlie vs. The Chocolate Factory è affidata a Jared Stern e Elaine Bogan, entrambi impegnati nella costruzione di un racconto animato che ambisce a coniugare creatività visiva e fedeltà allo spirito originario dell’universo di Dahl. Il progetto si avvale del lavoro dello studio Sony Pictures Imageworks, già noto per produzioni premiate come Spider-Man: Into the Spider-Verse e KPop Demon Hunters. La produzione è curata da Aron Warner e Timothy Yoo, mentre Taika Waititi figura anche tra gli executive producer. I registi hanno descritto il film come un’avventura caratterizzata da un approccio visivo libero e volutamente eccentrico, pensato per reinterpretare in chiave contemporanea il mondo di Wonka. Approfondimento Wonka, dal film del 1971 a Hugh Grant: gli umpa lumpa al cinema. FOTO

Musica, nuovi personaggi e ulteriori sviluppi dell’universo narrativo Il progetto includerà anche brani musicali originali e l’introduzione di nuovi personaggi, insieme a possibili ritorni di figure già note all’interno dell’immaginario di Roald Dahl. L’intento dichiarato è quello di ampliare ulteriormente il mondo narrativo, mantenendo al contempo una connessione con la sua identità originaria. Secondo le dichiarazioni della produzione, il film si propone come un’esperienza visiva e narrativa capace di fondere tradizione e sperimentazione, con un tono che oscilla tra il fantastico e il grottesco, nel solco della tradizione “deliziosamente disturbante” tipica dell’autore. Approfondimento Wonka, il trailer del film con Timothée Chalamet e 5 cose da sapere