L'attore tre volte candidato all'Oscar dovrebbe inziare le riprese del sequel del musical di Paul King in estate. Il primo film del 2023 è stato uno dei grandi successi al box office della stagione 2023-2024

Terminata la stagione di Marty Supreme e della promozione della pellicola nella Awards Season che si è conclusa con gli Oscar dello scorso marzo, è tempo per Timothée Chalamet di definire l'agenda di un anno che si annuncia già denso di impegni per l'uscita dell'atteso Dune - Parte tre.

L'attore dovrebbe iniziare in estate, precisamente ad agosto, le riprese di Wonka 2, sequel del film di Paul King del 2023, tra le pellicole più viste dal pubblico in sala in quella stagione.

Il sequel del musical fantasy basato sulle avventure di Willy Wonka, protagonista del romanzo La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, è stato confermato negli ultimi mesi del 2024.

Se i piani di produzione anticipati dalla fonte, Dark Horizons, si riveleranno esatti, la pellicola potrebbe essere pronta per il 2027.

La probabile uscita nel 2027 Con l'inizio delle riprese e la previsione dell'uscita in sala - date dedotte in base a quelle "prenotate" per la distribuzione da Warner Bros. - Wonka 2 inizia a diventare realtà.

Il film, che sarà nuovamente diretto da Paul King e sarà da quest'ultimo anche co-scritto - doppio ruolo, come per il primo lungometraggio - non è stato oggetto di annunci ufficiali ma aggiornamenti importanti potrebbero arrivare proprio in questi giorni da Las Vegas dove il 13 aprile è iniziato il CinemaCon, tradizionalmente evento cruciale per news e anticipazioni da parte delle grandi compagnie.

La notizia arriva da Dark Orizons che ha ripreso quanto riportato su X dall'insider Daniel Richtman.

Warner Bros. ha scelto il 17 dicembre 2027 come data di uscita di "un film per famiglie senza titolo, in lavorazione".

Per molti il film misterioso potrebbe essere Wonka 2, dal momento che il successo al box office del primo film, distribuito nel mese di dicembre 2023 tra Regno Unito, Stati Uniti e Italia, è legato anche alla scelta della finestra di uscita.

La pellicola, che con questa mossa di distribuzione si assicurò il pubblico in sala nella stagione delle feste natalizie, all'epoca superò per incassi anche Aquaman 2. Leggi anche Wonka, la recensione del film con Timothée Chalamet