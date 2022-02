La fabbrica di cioccolato, 10 curiosità sul film con Johnny Depp

Ad ormai 17 anni dalla sua prima messa in onda nelle migliori sale cinematografiche del mondo, e grande classico per bambini, in realtà molto amato anche dal pubblico un po’ cresciuto, La fabbrica di cioccolato è un film del 2005 diretto dal regista statunitense Tim Burton e che annovera nel ruolo del protagonista Willy Wonka un allora giovane Johnny Depp . Si tratta forse di uno dei ruoli più trasformisti della sua carriera, ispirato dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. Ecco 10 curiosità sul film delle quali potreste non esservene mai accorti.

La fabbrica di cioccolato: tutto sul film con Johnny Depp

approfondimento

Timothée Chalamet sarà Willy Wonka ne "La fabbrica di cioccolato"

Diretto nel 2005 da Tim Burton, che scelse di farne una versione moderna - con al timone del cast Johnny Depp – del già celebre adattamento cinematografico del 1971 con Gene Wilder, La fabbrica di cioccolato (titolo originale Charlie and the Chocolate Factory) è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl al quale lo stesso Burton disse più volte di essersi ispirato nell’intento di cogliere appieno la storia e gli intenti dei suoi personaggi. Un film che diventò in poco tempo dalla sua messa in onda nelle sale cinematografiche del mondo, un vero e proprio cult che ottenne una ricca serie di riconoscimenti per il mondo oltre che la nomination agli Academy Awards come Migliori costumi, per la stilista italiana Gabriella Pasucci.