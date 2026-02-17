Cime tempestose, Margot Robbie danza sul set come Kate Bush. VIDEO

Cime tempestose, Margot Robbie danza sul set sulle note del classico di Kate Bush. VIDEOCinema
L'attrice australiana è diventata virale per il balletto nei panni di Catherine sul set del film ora al cinema. Prima di girare con Emerald Fennell, Robbie ha ammesso di non aver mai letto il libro da cui è tratto il film ma di conoscere bene la canzone di Kate Bush degli anni Settanta
Prima del clamore per Cime tempestose di Emerald Fennell, la pellicola al cinema dallo scorso 12 febbraio, campione d'incassi in Italia e in altri paesi del mondo, c'era tutto un mondo legato al romanzo capolavoro di Emily Brontë, fiction televisive, lungometraggi di varie epoche storiche e una canzone che nel 1978 dominò le classifiche, anche quella italiana, e che portò sotto i riflettori una delle artiste britanniche più originali e talentuose di sempre: Kate Bush.
Wuthering Heights, la canzone che lanciò la carriera di Bush, è tornata alla ribalta grazie al film e a Margot Robbie, che si è cimentata nella danza che la cantante ideò per il celebre videoclip musicale dell'epoca, una coreografia vibrante, emozionante, quasi magica, molto rappresentativa dell'energia che Kate Bush portava sul palco e fuori.
Margot Robbie come Kate Bush
Sui social media Cime tempestose è un argomento di discussione inesauribile e con lo sbarco della pellicola nelle sale cominciano a venire fuori tutte le foto dal set e i retroscena inediti della lavorazione del film tra lo Yorkshire e il Kent.
Il video in cui Margot Robbie balla con l'abito col corsetto e il gonnellone scarlatto - uno dei look del suo personaggio nel film, Catherine - risale all'ultimo giorno di riprese sul set.
Robbie balla spontaneamente, libera, coi capelli agitati dal vento della brughiera - un dettaglio molto sfruttato anche nel film.
La sua danza sulle note della canzone di Kate Bush è un momento di festa ma rivela anche la conoscenza da parte dell'attrice dei passi ideati da Kate Bush nel videoclip che l'ha resa celebre.
Bush agita le braccia e la sua è una danza liberatoria, romantica, appassionata, movimenti che richiamano l'indole di Catherine.
In rete sono disponibili i due videoclip dell'epoca della canzone Wuthering Heights. In uno Bush indossa un abito bianco e si muove come il fantasma di Catherine. In un altro, indossa un abito rosso, il colore della passione della storia originale.
Margot Robbie ha ammesso, nelle varie interviste, di non aver letto Cime tempestose a scuola, lo ha recuperato quando ha avuto tra le mani il copione di Fennell.
Conosceva, però, la canzone di Kate Bush, anche se è nata solo nel 1990. Del resto, quello della cantante britannica è un classico intramontabile.
Kate Bush scrisse la canzone quando aveva solo diciotto anni, evidentemente molto colpita, come molte adolescenti, dal romanzo di Emily Brontë. Anche lei si chiamava come la protagonista della storia e quel racconto gotico e romantico contribuì a formare il suo immaginario come artista.
La danza spontanea nell'ultimo giorno sul set
In una intervista della lunga promozione di Cime tempestose, Jacob Elordi ha rivelato che la sua compagna di cast, Margot Robbie era bravissima a ballare proprio come Kate Bush.
La dichiarazione è rimasta lì fino a quando il dialect coach del film, William Conacher, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prova che ciò Elordi diceva era vero, cioè, il video in cui l'attrice australiana si cimentava con i passi di Kate Bush.
Margot Robbie è ipnotica mentre agita le braccia in aria, con le guance arrossate, truccate perchè apparissero ancora più sferzate dal vento (è uno dei segreti del make-up del film).
La sua performance è diventata virale, sui social i fan sono pazzi di lei.
