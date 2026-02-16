Scopri dove è stato girato Cime Tempestose 2026 con Margot Robbie e Jacob Elordi: dalle brughiere dello Yorkshire Dales a Old Gang Smelt Mill, Reeth Moor e Bridestones Moor, fino alla storica Knole House nel Kent e ai set costruiti in studio. Qui il paesaggio non fa da sfondo ma plasma i personaggi: tra natura e architetture ideate da Suzie Davies, il territorio diventa il vero motore della tragedia

Il nuovo Cime Tempestose, adattamento del romanzo di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell, è stato girato tra Yorkshire e Kent ed è uno dei film del 2026 più discussi per le sue location spettacolari, con numerosi interni ricostruiti integralmente in studio.

È una risposta corretta, ma incompleta. Perché in questo caso sapere dove è stato girato il film significa capire perché esiste in questa forma. C’è un momento preciso in cui un adattamento smette di essere letteratura filmata e diventa cinema.

Non succede quando Heathcliff grida il nome di Cathy.

Succede quando il vento entra nell’inquadratura. Fennell non prova a raccontare il romanzo di Emily Brontë: prova ad abitarlo.

E per farlo non costruisce soltanto personaggi — costruisce geografie emotive. Il lungometraggio lavora su una frattura continua: paesaggio reale e paesaggio costruito, natura e artificio, esterno e interiorità.

Due mondi — come Cathy ed Heathcliff — destinati a non conciliarsi mai. Conoscere dove è stato girato Cime Tempestose significa quindi comprendere il film.

Jacob Elordi è Heathcliff: la solitudine del personaggio viene costruita attraverso gli spazi aperti dello Swaledale, una delle principali location naturali del film. - © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Dove è stato girato Cime Tempestose: tutte le location del film 2026 Chi cerca dove è stato girato Cime Tempestose trova una risposta apparentemente semplice: Yorkshire e Kent. Ma le location non sono coordinate geografiche. Sono strutture narrative.

Le location di Cime Tempestose non illustrano la storia: la determinano. Il film attraversa lo Yorkshire Dales National Park, Swaledale, Arkengarthdale, Reeth Moor e Bridestones Moor, fino alla storica Knole House nel Kent, mentre gli interni principali — Wuthering Heights e Thrushcross Grange — sono stati costruiti integralmente in studio. Non esiste una sola casa.

Esiste un sistema di luoghi. Un sistema che replica quello del romanzo: la brughiera non è l’esterno della storia, è il suo inconscio. Approfondimento Cime tempestose, recensione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

Il personaggio di Catherine è diviso tra due mondi: la brughiera aperta e lo spazio domestico regolato della civiltà. - © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Le brughiere dello Yorkshire: dove nasce la tragedia Il cuore del film batte nello Yorkshire Dales National Park. Non è una scelta turistica. È ontologica. Old Gang Smelt Mill diventa l’esterno simbolico di Wuthering Heights: rovine minerarie, camini industriali, sentieri che scompaiono nella nebbia. Non sono paesaggi romantici — sono paesaggi esausti, quasi consumati dal tempo.

I personaggi camminano come se fossero già ricordi.

Il tempo qui non passa: sedimenta. Lungo Bouldershaw Lane Cathy appare in abito da sposa.

Da lontano è romanticismo.

Da vicino è un funerale anticipato. Melbecks Moor e Booze Moor offrono la brughiera pura: vento costante, orizzonte vuoto, nessun rifugio. Qui il film trova la sua grammatica: l’orizzonte è sempre troppo grande per l’uomo. Reeth Moor e Bridestones Moor completano il quadro. Heathcliff non è selvaggio perché vive nella brughiera.

È la brughiera che vive in lui. Il territorio non accompagna i personaggi: li precede, li supera, e quando scompaiono resta comunque presente. Approfondimento Cime tempestose, il cast del film con Jacob Elordi e Margot Robbie

Le sequenze sociali mostrano l’ingresso nella gerarchia: lo spazio architettonico impone regole che il paesaggio naturale rifiuta. - © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Knole House e le dimore: la civiltà come finzione La storica Knole, dimora di seicento anni, appare come spazio sociale: piazza, cappella, comunità. Qui la natura viene sostituita dalla gerarchia.

Lo spazio smette di essere aperto e diventa regolato. Thrushcross Grange è l’opposto della brughiera: simmetria, luce, distanza dalle cose.

Non protegge — normalizza. Cathy non tradisce Heathcliff scegliendo Edgar.

Tradisce il paesaggio. Il film suggerisce che la civiltà non addomesica la passione: la traduce in comportamento accettabile. Gli interni diventano allora una lingua straniera in cui i personaggi provano a parlare senza riuscirci. Approfondimento Cime tempestose raccontato dal cast: tutte le forme di un amore epico

Wuthering Heights è concepita come un organismo vivo: pietra, fumo e luce naturale ricreano una casa che non protegge ma assorbe chi la abita. - © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

I set costruiti: quando la casa diventa un corpo Gran parte degli interni è stata costruita in studio, scelta che distingue ulteriormente le location reali di Cime Tempestose dagli spazi artificiali. E qui il film smette definitivamente di essere naturalistico. Wuthering Heights è un organismo: rocce nei muri, umidità visibile, materia viva.

La casa non protegge dal clima — lo trattiene. Thrushcross Grange è superficie: pavimenti laccati, riflessi, simmetrie.

Non accoglie: espone. Lo spettatore capisce lentamente che i personaggi non si muovono dentro un’architettura ma dentro una condizione. Non si abita una casa.

Si abita qualcuno. Approfondimento Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi alla première a Parigi

Costumi e scenografia dialogano costantemente: l’ambiente determina il comportamento dei personaggi più delle parole - © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Suzie Davies: architettura della psiche e memoria deformata Dietro questa materialità disturbante c’è la scenografa Suzie Davies, due volte candidata all’Oscar per Mr. Turner e Conclave. Il suo lavoro non ricostruisce l’Ottocento: ricostruisce la memoria dell’Ottocento, trasformandola in esperienza fisica. Uno spazio filtrato dall’immaginazione adolescenziale, dove ogni dettaglio è ingrandito emotivamente e percepito quasi attraverso il corpo. La “skin room” — pareti costruite sull’epidermide di Cathy — trasforma lo spazio in identità. Le applique a forma di mani, i pavimenti rossi, le pareti cristalline seguono una logica affettiva. Non esiste superficie innocente. Davies costruisce ambienti come ricordi deformati: proporzioni amplificate, simmetrie ossessive, materiali troppo presenti per essere realistici. È un melodramma progettato come una mente che si manifesta attraverso la materia. Approfondimento Cime tempestose raccontato dal cast: tutte le forme di un amore epico

Il rapporto tra i due protagonisti è costruito visivamente attraverso soglie, corridoi e separazioni fisiche. - © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Margot Robbie: il paesaggio come destino Margot Robbie ha descritto la brughiera come una presenza fisica, non romantica.

Un elemento che invade gli interni e impedisce qualsiasi neutralità. Secondo lei, Cathy non è divisa tra due uomini.

È divisa tra due ambienti incompatibili. Il film restituisce così la natura brutale del romanzo: un amore che non consola, ma modifica chi lo prova. Nessun abito resta immacolato.

Nessuna stanza resta incontaminata.

Le sequenze ambientate a Thrushcross Grange contrastano la natura selvaggia con ambienti simmetrici e artificiali, segno della distanza sociale tra i personaggi - © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Perché le location spiegano il film Capire dove è stato girato Cime Tempestose significa comprenderne la struttura. Lo Yorkshire è pulsione.

Knole è istituzione.

I set sono mente. Il paesaggio non fa da sfondo alla tragedia: la genera. Il vento non è atmosfera.

È il film stesso.