Scopri dove è stato girato Cime Tempestose 2026 con Margot Robbie e Jacob Elordi: dalle brughiere dello Yorkshire Dales a Old Gang Smelt Mill, Reeth Moor e Bridestones Moor, fino alla storica Knole House nel Kent e ai set costruiti in studio. Qui il paesaggio non fa da sfondo ma plasma i personaggi: tra natura e architetture ideate da Suzie Davies, il territorio diventa il vero motore della tragedia
Il nuovo Cime Tempestose, adattamento del romanzo di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell, è stato girato tra Yorkshire e Kent ed è uno dei film del 2026 più discussi per le sue location spettacolari, con numerosi interni ricostruiti integralmente in studio.
È una risposta corretta, ma incompleta.
Perché in questo caso sapere dove è stato girato il film significa capire perché esiste in questa forma.
C’è un momento preciso in cui un adattamento smette di essere letteratura filmata e diventa cinema.
Non succede quando Heathcliff grida il nome di Cathy.
Succede quando il vento entra nell’inquadratura.
Fennell non prova a raccontare il romanzo di Emily Brontë: prova ad abitarlo.
E per farlo non costruisce soltanto personaggi — costruisce geografie emotive.
Il lungometraggio lavora su una frattura continua: paesaggio reale e paesaggio costruito, natura e artificio, esterno e interiorità.
Due mondi — come Cathy ed Heathcliff — destinati a non conciliarsi mai.
Conoscere dove è stato girato Cime Tempestose significa quindi comprendere il film.
Dove è stato girato Cime Tempestose: tutte le location del film 2026
Chi cerca dove è stato girato Cime Tempestose trova una risposta apparentemente semplice: Yorkshire e Kent.
Ma le location non sono coordinate geografiche. Sono strutture narrative.
Le location di Cime Tempestose non illustrano la storia: la determinano.
Il film attraversa lo Yorkshire Dales National Park, Swaledale, Arkengarthdale, Reeth Moor e Bridestones Moor, fino alla storica Knole House nel Kent, mentre gli interni principali — Wuthering Heights e Thrushcross Grange — sono stati costruiti integralmente in studio.
Non esiste una sola casa.
Esiste un sistema di luoghi.
Un sistema che replica quello del romanzo: la brughiera non è l’esterno della storia, è il suo inconscio.
Approfondimento
Cime tempestose, recensione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi
Le brughiere dello Yorkshire: dove nasce la tragedia
Il cuore del film batte nello Yorkshire Dales National Park. Non è una scelta turistica. È ontologica.
Old Gang Smelt Mill diventa l’esterno simbolico di Wuthering Heights: rovine minerarie, camini industriali, sentieri che scompaiono nella nebbia.
Non sono paesaggi romantici — sono paesaggi esausti, quasi consumati dal tempo.
I personaggi camminano come se fossero già ricordi.
Il tempo qui non passa: sedimenta.
Lungo Bouldershaw Lane Cathy appare in abito da sposa.
Da lontano è romanticismo.
Da vicino è un funerale anticipato.
Melbecks Moor e Booze Moor offrono la brughiera pura: vento costante, orizzonte vuoto, nessun rifugio.
Qui il film trova la sua grammatica: l’orizzonte è sempre troppo grande per l’uomo.
Reeth Moor e Bridestones Moor completano il quadro.
Heathcliff non è selvaggio perché vive nella brughiera.
È la brughiera che vive in lui.
Il territorio non accompagna i personaggi: li precede, li supera, e quando scompaiono resta comunque presente.
Approfondimento
Cime tempestose, il cast del film con Jacob Elordi e Margot Robbie
Knole House e le dimore: la civiltà come finzione
La storica Knole, dimora di seicento anni, appare come spazio sociale: piazza, cappella, comunità.
Qui la natura viene sostituita dalla gerarchia.
Lo spazio smette di essere aperto e diventa regolato.
Thrushcross Grange è l’opposto della brughiera: simmetria, luce, distanza dalle cose.
Non protegge — normalizza.
Cathy non tradisce Heathcliff scegliendo Edgar.
Tradisce il paesaggio.
Il film suggerisce che la civiltà non addomesica la passione: la traduce in comportamento accettabile.
Gli interni diventano allora una lingua straniera in cui i personaggi provano a parlare senza riuscirci.
Approfondimento
Cime tempestose raccontato dal cast: tutte le forme di un amore epico
I set costruiti: quando la casa diventa un corpo
Gran parte degli interni è stata costruita in studio, scelta che distingue ulteriormente le location reali di Cime Tempestose dagli spazi artificiali.
E qui il film smette definitivamente di essere naturalistico.
Wuthering Heights è un organismo: rocce nei muri, umidità visibile, materia viva.
La casa non protegge dal clima — lo trattiene.
Thrushcross Grange è superficie: pavimenti laccati, riflessi, simmetrie.
Non accoglie: espone.
Lo spettatore capisce lentamente che i personaggi non si muovono dentro un’architettura ma dentro una condizione.
Non si abita una casa.
Si abita qualcuno.
Approfondimento
Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi alla première a Parigi
Suzie Davies: architettura della psiche e memoria deformata
Dietro questa materialità disturbante c’è la scenografa Suzie Davies, due volte candidata all’Oscar per Mr. Turner e Conclave.
Il suo lavoro non ricostruisce l’Ottocento: ricostruisce la memoria dell’Ottocento, trasformandola in esperienza fisica.
Uno spazio filtrato dall’immaginazione adolescenziale, dove ogni dettaglio è ingrandito emotivamente e percepito quasi attraverso il corpo.
La “skin room” — pareti costruite sull’epidermide di Cathy — trasforma lo spazio in identità.
Le applique a forma di mani, i pavimenti rossi, le pareti cristalline seguono una logica affettiva.
Non esiste superficie innocente.
Davies costruisce ambienti come ricordi deformati: proporzioni amplificate, simmetrie ossessive, materiali troppo presenti per essere realistici.
È un melodramma progettato come una mente che si manifesta attraverso la materia.
Approfondimento
Cime tempestose raccontato dal cast: tutte le forme di un amore epico
Margot Robbie: il paesaggio come destino
Margot Robbie ha descritto la brughiera come una presenza fisica, non romantica.
Un elemento che invade gli interni e impedisce qualsiasi neutralità.
Secondo lei, Cathy non è divisa tra due uomini.
È divisa tra due ambienti incompatibili.
Il film restituisce così la natura brutale del romanzo: un amore che non consola, ma modifica chi lo prova.
Nessun abito resta immacolato.
Nessuna stanza resta incontaminata.
Perché le location spiegano il film
Capire dove è stato girato Cime Tempestose significa comprenderne la struttura.
Lo Yorkshire è pulsione.
Knole è istituzione.
I set sono mente.
Il paesaggio non fa da sfondo alla tragedia: la genera.
Il vento non è atmosfera.
È il film stesso.
©Getty
Cime Tempestose, i look di Margot Robbie in tema col film. FOTO
L'attrice, già famosa per i look del press tour di 'Barbie', ha dimostrato ancora una volta che la moda può essere per un film uno strumento di promozione più forte delle tradizionali campagne di marketing. Col guardaroba legato a 'Cime Tempestose', l'australiana ha acceso la curiosità del pubblico per la pellicola sfruttando il fascino dello stile ottocentesco, rivisitato. Dal nero, rosso e verde brughiera ai toni polverosi del ricordo, metafora del viaggio di Cathy A cura di Vittoria Romagnuolo