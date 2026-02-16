Spirit Awards 2026, Train Dreams è il Miglior Film, i vincitori

La 41esima edizione dei premi hollywoodiani che celebrano il cinema indipendente, le migliori opere per il grande e il piccolo schermo a basso budget e i loro protagonisti ha premiato il western di Clint Bentley tra le pellicole più originali della stagione. Il brasiliano "L'agente segreto" vince nella categoria Miglior Film internazionale. A Rose Byrne, il premio come Migliore Inteprete
Domenica 15 febbraio sono stati assegnati a Los Angeles gli Spirit Awards 2026, i premi cinematografici e televisivi statunitensi attribuiti da Film Independent che celebrano le migliori opere indipendenti o con budget limitato (inferiore ai 30 milioni di dollari), i loro interpreti e i loro realizzatori.
All'Hollywood Palladium nuova reunion di star e registi già protagonisti della stagione dei premi in corso, inziata lo scorso dicembre con i Gotham Awards, che si concluderà con la notte degli Academy Awards in programma il prossimo 15 marzo.
Train Dreams, il film drammatico di stampo western di Clint Bentley, già candidato a quattro Oscar, ha trionfato come Miglior Film.
L'Agente segreto continua ad accumulare statuette. L'opera di Kleber Mendonca Filho presentata a Cannes ha trionfato nella categoria Miglior Film Internazionale.
A Train Dreams 3 statuette. Premiata Rose Byrne tra gli attori
Gli Spirit Awards 2026, prestigiosi premi cinematografici e televisivi statunitensi hanno visto partire favoriti Netflix, con ben 18 nomination per i propri titoli all'attivo, ed A24, con 10 nomination.
La serata ha visto una distribuzione dei premi tra entrambi i produttori. Sul palco non sono mancati volti i noti, protagonisti delle opere più celebrate nella stagione dei premi giunta quasi al termine.
Train Dreams ha strappato ben tre statuette (è stato premiato anche il regista Clint Bentley nella sua categoria).
A Eva Victor, autrice di Sorry, Baby, andato il premio per la Migliore Sceneggiatura. Per lo stesso film, Naomi Ackie ha vinto come Migliore Interprete non protagonista.
Rose Byrne, già vincitrice del Golden Globe per Se avessi le gambe ti prenderei a calci, ha avuto la meglio tra i dieci candicati attori protagonisti (categoria mista).
Adolescence e il suo co-creatore ed interprete Stephen Graham hanno vinto tra le serie.
Continua la marcia inarrestabile agli Oscar de L'Agente segreto, dove parte tra i titoli con più nomination incluso Miglior Film e Miglior Film straniero.
Il lungometraggio di Kleber Mendonca Filho ha ottenuto lo Spirit Award nella categoria Miglior Film Internazionale dove concorreva con altri titoli acclamati, incluso Sirāt di Olivier Laxe.
Leggi anche
Oscar 2026, tutte le nomination: Sinners - I peccatori da record
Spirit Awards 2026, tutti i vincitori
Ecco l'elenco dei vincitori degli Independent Spirit Awards 2026 nelle rispettive categorie.
- Miglior Film - Train Dreams
- Migliore Sceneggiatura - Eva Victor per Sorry, Baby
- Migliore Sceneggiatura d'esordio - Alex Russell per Lurkel
- Migliore Regia - Clint Bentley per Train Dreams
- Migliore Interpretazione Protagonista - Rose Byrne per Se avessi le gambe ti prenderei a calci
- Migliore Performance non protagonista - Naomi Ackie per Sorry, Baby
- Migliore Performance d'esordio - Kayo Martin per The Plague
- Migliore Documentario - The Perfect Neighbor
- Migliore Film Internazionale - L'Agente Segreto
- Miglior Montaggio - Sofía Subercaseaux per Il testamento di Ann Lee
- Migliore Fotografia - Adolpho Veloso per Train Dreams
- Miglior Primo Film - Lurker di Alex Russell
- John Cassavetes Award - Esta Isla (This Island) di Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina
- Robert Altman Award - The Long Walk di Francis Lawrence
- Someone To Watch Award - Tatti Ribeiro per Valentina
- Più vero della Finzione Award - Rajee Samarasinghe per Your Touch Makes Others Invisible
- Producers Award - Tony Yang
PREMI PER LA TV
- Migliore Performance protagonista per una serie - Stephen Graham per Adolescence
- Migliore Performance non protagonista per una serie - Erin Doherty per Adolescence
- Migliore Performance d'esordio in una serie - Owen Cooper per Adolescence
- Migliore Nuova serie - Adolescence
- Migliore nuova serie non fiction o documentario - Pee-wee as Himself
- Miglior cast in una nuova serie - Chief of War
©Getty
Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi. FOTO
Nell'83esima edizione dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association, quattro riconoscimenti per il film Una battaglia dopo l'altra e per la serie tv Adolescence. Due, invece, sia per i film Hamnet - Nel nome del figlio, L'agente segreto, KPop Demon Hunters e I peccatori, sia per le serie The Pitt e The Studio. Premi anche per Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Rose Byrne, Michelle Williams,Rhea Seehorn e Jean Smart. Per la prima volta, premiato anche un podcast