Spirit Awards 2026, Train Dreams è il Miglior Film, i vincitori

Domenica 15 febbraio sono stati assegnati a Los Angeles gli Spirit Awards 2026 , i premi cinematografici e televisivi statunitensi attribuiti da Film Independent che celebrano le migliori opere indipendenti o con budget limitato (inferiore ai 30 milioni di dollari), i loro interpreti e i loro realizzatori. All'Hollywood Palladium nuova reunion di star e registi già protagonisti della stagione dei premi in corso, inziata lo scorso dicembre con i Gotham Awards, che si concluderà con la notte degli Academy Awards in programma il prossimo 15 marzo. Train Dreams, il film drammatico di stampo western di Clint Bentley, già candidato a quattro Oscar, ha trionfato come Miglior Film . L'Agente segreto continua ad accumulare statuette. L'opera di Kleber Mendonca Filho presentata a Cannes ha trionfato nella categoria Miglior Film Internazionale .

A Train Dreams 3 statuette. Premiata Rose Byrne tra gli attori

Gli Spirit Awards 2026, prestigiosi premi cinematografici e televisivi statunitensi hanno visto partire favoriti Netflix, con ben 18 nomination per i propri titoli all'attivo, ed A24, con 10 nomination.

La serata ha visto una distribuzione dei premi tra entrambi i produttori. Sul palco non sono mancati volti i noti, protagonisti delle opere più celebrate nella stagione dei premi giunta quasi al termine.

Train Dreams ha strappato ben tre statuette (è stato premiato anche il regista Clint Bentley nella sua categoria).

A Eva Victor, autrice di Sorry, Baby, andato il premio per la Migliore Sceneggiatura. Per lo stesso film, Naomi Ackie ha vinto come Migliore Interprete non protagonista.

Rose Byrne, già vincitrice del Golden Globe per Se avessi le gambe ti prenderei a calci, ha avuto la meglio tra i dieci candicati attori protagonisti (categoria mista).

Adolescence e il suo co-creatore ed interprete Stephen Graham hanno vinto tra le serie.

Continua la marcia inarrestabile agli Oscar de L'Agente segreto, dove parte tra i titoli con più nomination incluso Miglior Film e Miglior Film straniero.

Il lungometraggio di Kleber Mendonca Filho ha ottenuto lo Spirit Award nella categoria Miglior Film Internazionale dove concorreva con altri titoli acclamati, incluso Sirāt di Olivier Laxe.

