Sorry Baby, trama e cast del film di Eva Victor al cinema da oggi

Eva Victor ha detto che Sorry, Baby è un film scritto da lei per lei, più precisamente, per una versione passata di se stessa, che ha subito un trauma (diverso da quello raccontato nella pellicola) dal quale ha dovuto guarire, attraverso un processo lungo e difficile.

Lo spunto biografico ha aiutato l'attrice ed autrice a mettere in scena un racconto intimo e molto profondo nel quale lo spettatore può facilmente riconoscersi.

L'interesse della trentunenne Victor, che con questo debutto si inserisce tra le voci più interessanti della nuova Hollywood, era quello di portare sulla scena una storia che parlasse di guarigione, che è un processo assolutamente non lineare - come il tempo nel film - e di lutto, che è quello per la persona che pensavamo di diventare prima che la vita irrompesse con tutta la sua forza distruttiva. In definitiva, della sensazione di sentirsi bloccati rispetto agli altri.

I temi del film vengono affrontati con grande ironia. Agnes non riesce a non trovare spunti divertenti nella sua vicenda, e ciò fa della sceneggiatura di Sorry, Baby una scrittura brillante ed irresistibile.

Victor ha scritto la prima bozza della sceneggiatura durante la pandemia. Priva di una vera cultura cinematografica, ha inziato ad approfondire il discorso durante le riprese, durate 24 giorni, e successivamente, col montaggio. La proposta di Pastel, la compagnia che ha prodotto il film e che ha tra i titoli realizzati capolavori come Moonlight e Aftersun, è stata per la francese una sfida vinta.

Riferendosi al gattino presente sul poster e nel trailer del film (in testa a questa scheda) Victor ha precisato che l'animale non fa una brutta fine nella storia (ci ha tenuto a precisarlo per gli spettatori più sensibili). Candidata al Golden Globe 2026 come Migliore protagonista, l'attrice non ha vinto ma si è portata a casa i complimenti di Julia Roberts che ha consigliato a tutti di vedere il film.