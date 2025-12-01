Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon Ho da stasera su Sky e NOW

Dopo il successo mondiale di Parasite, il regista sudcoreano torna alla fantascienza con Mickey 17, in onda in prima TV lunedì 1° dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Un’opera visionaria che esplora identità e sopravvivenza ai confini dell’universo.
Lunedì 1° dicembre alle 21:15 Sky Cinema Uno trasmette in prima TV Mickey 17, il nuovo film scritto e diretto dal premio Oscar Bong Joon Ho. L’opera sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, con la possibilità di visione in 4K per i clienti Sky Q via satellite e Sky Glass.
Bong Joon Ho torna alla fantascienza
Reduce dal trionfo di Parasite, il regista sudcoreano torna a esplorare il genere che lo ha consacrato con Snowpiercer. Mickey 17, tratto dal romanzo Mickey7 di Edward Ashton, è un racconto di sopravvivenza e coscienza che mette in discussione i confini dell’identità e del sacrificio umano.
Un cast stellare e una trama che sfida l’etica
Protagonista è Robert Pattinson nei panni di Mickey, un “sacrificabile”: un clone umano destinato a morire e rinascere per missioni impossibili su un pianeta ostile. Quando una copia sopravvive, due versioni dello stesso uomo devono convivere, affrontando dilemmi morali e metafisici. Accanto a Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo completano un cast di altissimo livello.
Un’opera visivamente potente e profondamente umana
Con il suo inconfondibile equilibrio tra ironia e tensione, Bong Joon Ho firma un film che fonde intrattenimento e riflessione filosofica. Mickey 17 è una metafora della sopravvivenza della specie, un viaggio ai limiti dell’universo che interroga il senso dell’esistenza.
Webphoto - Disney - Sony Pictures - I Wonder Pictures via Webphoto
