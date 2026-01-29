Tra thriller politico e noir, L’agente segreto è un film che lavora per stratificazioni, dissonanze e attriti, trasformando la paura in paesaggio. Premiato a Cannes con il Prix d’interprétation masculine e ai Golden Globe, e candidato all’Oscar, il film di Kleber Mendonça Filho segue la fuga silenziosa di un uomo braccato, incarnato da Wagner Moura. Un’opera che intreccia cinema di genere, archivi, corpo e Storia, dove la forma non è mai un vezzo ma diventa contenuto. Al cinema in Italia dal 29 gennaio

Il passato, in L’agente segreto, non è un ricordo da evocare ma una presenza fisica. È lì, disteso sull’asfalto, coperto da un telo sporco che i cani randagi hanno già iniziato a mordere. È un cadavere davanti a una pompa di benzina, abbandonato sotto il sole, un ladro freddato di cui nessuno sembra interessarsi. Nemmeno la polizia, che arriva, guarda altrove, chiede soldi, si accontenta di un pacchetto di sigarette. La violenza non è uno scandalo: è amministrazione ordinaria.

Kleber Mendonça Filho apre il film così, senza preamboli né cornici storiche. Nessuna spiegazione, nessun contesto didattico. Solo un’immagine che contiene già tutto: la morte normalizzata, l’arbitrio, l’indifferenza come forma di potere. L’agente segreto non racconta la dittatura militare brasiliana: ne mette in scena la logica, la temperatura emotiva, il modo in cui si infiltra nella vita quotidiana fino a diventare paesaggio.

Siamo nel 1977, a Recife, durante il Carnevale. Ma non c’è folklore, non c’è sambodromo, non c’è colore da cartolina. Il Carnevale è rumore di fondo, caos che copre, maschera che permette alla violenza di passare inosservata. È il momento perfetto per sparire. Marcelo arriva in città con un nome che non è il suo, un passato che non può dichiarare, una fuga da organizzare prima che qualcun altro organizzi la sua fine. Non è un agente segreto. È un uomo costretto alla clandestinità per necessità, non per scelta. Ed è proprio questo a rendere il film così inquieto.