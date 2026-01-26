La candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista per L’agente segreto arriva dopo una consacrazione internazionale già compiuta: Wagner Moura ha vinto il Golden Globe e il Prix d’interprétation masculine a Cannes 2025. Primo brasiliano in corsa per la statuetta, ha costruito una carriera che attraversa teatro, cinema e tv. Dal Brasile a Hollywood, fino al film di Kleber Mendonça Filho, questo ritratto racconta un attore che trasforma il corpo in archivio della Storia e spazio di resistenza