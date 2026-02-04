All’interno della colonna sonora della pellicola che parla della moglie di Donald Trump, il brano intitolato Melania’s Waltz occupa una posizione unica. È l’unico brano inedito del film, composto da Tony Neiman appositamente per il documentario. L’esecuzione musicale è affidata al maestro abruzzese, che ha preparato e suonato il brano, affidando alla propria fisarmonica l’interpretazione di quella che diventa la linea musicale portante del documentario

Scopriamo di seguito come è nata questa collaborazione tra la produzione dell'imponente film statunitense e il compositore e musicista italiano.

In una produzione caratterizzata da investimenti record e da una distribuzione globale, la presenza artistica di Ruggieri rappresenta un punto di contatto diretto tra la musica italiana e uno dei progetti audiovisivi più ambiziosi degli ultimi anni.

Dietro uno dei documentari più discussi e imponenti del 2026 emerge un contributo italiano che assume un rilievo preciso e riconoscibile. È quello del musicista e compositore Renzo Ruggieri, Maestro originario di Roseto degli Abruzzi, chiamato a collaborare alla colonna sonora di Melania , documentario americano diretto e prodotto da Brett Ratner.

Ruggieri ha commentato l’esperienza sottolineandone il valore artistico e umano: “Ringrazio ancora una volta il compositore Tony Neiman che più volte mi ha coinvolto nelle sua cose e soprattutto per questa prestigiosa occasione. Bellissimo il suo Melania’s Waltz affidato alla mia fisarmonica per il leitmotiv del film”.

Il Maestro abruzzese prepara e suona il brano, affidando alla propria fisarmonica l’interpretazione di quella che diventa la linea musicale portante del documentario. Il pezzo accompagna il racconto dedicato a Melania Knavs, conosciuta come Melania Trump, moglie del presidente statunitense Donald Trump, e si configura come il vero leitmotiv dell’opera.

Il valore simbolico della composizione è stato confermato anche in occasione della proiezione privata e della cena alla Casa Bianca, organizzate prima della première ufficiale. Alla presenza di 70 ospiti, una banda militare ha accolto gli invitati eseguendo Melania’s Waltz, sancendo il ruolo chiave del brano nel contesto istituzionale e narrativo del documentario.

Il riconoscimento pubblico di Tony Neiman

Tony Neiman, autore dell’intera colonna sonora originale, ha espresso pubblicamente il proprio entusiasmo per il progetto e per le collaborazioni artistiche che lo hanno reso possibile.

In riferimento diretto al documentario ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di condividere che sono stato scelto come compositore del documentario Melania diretto da Brett Ratner. Venire dall’Italia per inseguire il mio sogno a Hollywood e avere la mia anteprima musicale alla Casa Bianca va oltre i miei sogni più sfrenati. Non vedo l’ora che il mondo veda il film e ascolti la mia musica. Abbiamo creato Melania’s Waltz, una colonna sonora originale, magnifica. E la colonna sonora nel suo complesso comprende alcuni dei migliori musicisti e gruppi, iconici nella storia, davvero tra i migliori. Quindi il piano di lanciare il film solo nei cinema è in linea con la visione creativa della first lady”.

In un ulteriore intervento dedicato al docufilm, Neiman ha ringraziato esplicitamente i quattro musicisti italiani che hanno collaborato con lui, citando Renzo Ruggieri e aggiungendo un riconoscimento diretto alla qualità della loro esecuzione: “avete suonato benissimo”.