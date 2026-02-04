Melania, il musicista italiano Renzo Ruggieri nella soundtrack del film sulla First LadyCinema ©Webphoto
All’interno della colonna sonora della pellicola che parla della moglie di Donald Trump, il brano intitolato Melania’s Waltz occupa una posizione unica. È l’unico brano inedito del film, composto da Tony Neiman appositamente per il documentario. L’esecuzione musicale è affidata al maestro abruzzese, che ha preparato e suonato il brano, affidando alla propria fisarmonica l’interpretazione di quella che diventa la linea musicale portante del documentario
Dietro uno dei documentari più discussi e imponenti del 2026 emerge un contributo italiano che assume un rilievo preciso e riconoscibile. È quello del musicista e compositore Renzo Ruggieri, Maestro originario di Roseto degli Abruzzi, chiamato a collaborare alla colonna sonora di Melania, documentario americano diretto e prodotto da Brett Ratner.
In una produzione caratterizzata da investimenti record e da una distribuzione globale, la presenza artistica di Ruggieri rappresenta un punto di contatto diretto tra la musica italiana e uno dei progetti audiovisivi più ambiziosi degli ultimi anni.
Al centro del docu Melania troviamo la fisarmonica italianafirmata da Renzo Ruggieri, Maestro abruzzese.
Scopriamo di seguito come è nata questa collaborazione tra la produzione dell'imponente film statunitense e il compositore e musicista italiano.
Il contatto con Tony Neiman e la nascita del brano
La collaborazione prende forma subito dopo l’estate del 2025, quando il compositore Tony Neiman contatta Renzo Ruggieri per affidargli l’esecuzione musicale di Melania’s Waltz.
Il Maestro abruzzese prepara e suona il brano, affidando alla propria fisarmonica l’interpretazione di quella che diventa la linea musicale portante del documentario. Il pezzo accompagna il racconto dedicato a Melania Knavs, conosciuta come Melania Trump, moglie del presidente statunitense Donald Trump, e si configura come il vero leitmotiv dell’opera.
Ruggieri ha commentato l’esperienza sottolineandone il valore artistico e umano: “Ringrazio ancora una volta il compositore Tony Neiman che più volte mi ha coinvolto nelle sua cose e soprattutto per questa prestigiosa occasione. Bellissimo il suo Melania’s Waltz affidato alla mia fisarmonica per il leitmotiv del film”.
L’unico brano inedito della colonna sonora
All’interno della colonna sonora di Melania, il brano in questione - Melania’s Waltz -occupa una posizione unica. È infatti l’unico brano inedito del film, composto da Neiman appositamente per il documentario.
Tutte le altre musiche presenti sono tracce su licenza discografica, per un totale di 13 brani. Questo rende il contributo di Renzo Ruggieri particolarmente centrale: la sua esecuzione non accompagna semplicemente il film, ma ne definisce l’identità sonora originale.
Il valore simbolico della composizione è stato confermato anche in occasione della proiezione privata e della cena alla Casa Bianca, organizzate prima della première ufficiale. Alla presenza di 70 ospiti, una banda militare ha accolto gli invitati eseguendo Melania’s Waltz, sancendo il ruolo chiave del brano nel contesto istituzionale e narrativo del documentario.
Il riconoscimento pubblico di Tony Neiman
Tony Neiman, autore dell’intera colonna sonora originale, ha espresso pubblicamente il proprio entusiasmo per il progetto e per le collaborazioni artistiche che lo hanno reso possibile.
In riferimento diretto al documentario ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di condividere che sono stato scelto come compositore del documentario Melania diretto da Brett Ratner. Venire dall’Italia per inseguire il mio sogno a Hollywood e avere la mia anteprima musicale alla Casa Bianca va oltre i miei sogni più sfrenati. Non vedo l’ora che il mondo veda il film e ascolti la mia musica. Abbiamo creato Melania’s Waltz, una colonna sonora originale, magnifica. E la colonna sonora nel suo complesso comprende alcuni dei migliori musicisti e gruppi, iconici nella storia, davvero tra i migliori. Quindi il piano di lanciare il film solo nei cinema è in linea con la visione creativa della first lady”.
In un ulteriore intervento dedicato al docufilm, Neiman ha ringraziato esplicitamente i quattro musicisti italiani che hanno collaborato con lui, citando Renzo Ruggieri e aggiungendo un riconoscimento diretto alla qualità della loro esecuzione: “avete suonato benissimo”.
Un documentario-evento
Melania è un documentario americano del 2026 che racconta i venti giorni precedenti il secondo insediamento presidenziale di Donald Trump. Amazon MGM Studios ha investito 40 milioni di dollari per i diritti del film e ulteriori 35 milioni di dollari per la promozione, stabilendo un primato assoluto nel settore documentaristico.
Il film è stato presentato in anteprima a Washington D.C., al Kennedy Center, seguito da proiezioni riservate in 20 città il 29 gennaio 2026. La distribuzione ufficiale è partita il 30 gennaio 2026, con 2.000 cinema negli Stati Uniti e 5.000 sale nel mondo.
Le musiche presenti nel film
Accanto a Melania’s Waltz, il documentario include una selezione di brani su licenza che attraversano generi ed epoche diverse.
La colonna sonora comprende Gimme Shelter dei Rolling Stones, Billie Jean di Michael Jackson, La Maritza di Sylvie Vartan, Amazing Grace di Aretha Franklin, Everybody Wants to Rule the World (Instrumental) dei Tears for Fears, Chase di Giorgio Moroder, Barbara Rose di Jonny Greenwood, It’s A Man’s Man’s Man’s World di James Brown, An American Trilogy di Elvis Presley, Y.M.C.A. dei Village People, Then He Kissed Me delle The Crystals, What I’ll Do di Jeff Danna e Sunny dei Boney M.
Un segnale forte per la musica italiana
La partecipazione di Renzo Ruggieri a Melania rappresenta un riconoscimento concreto del talento italiano in un contesto internazionale di altissimo profilo.
La sua fisarmonica, protagonista dell’unico brano originale del film, diventa un elemento identitario capace di portare il nome di Roseto degli Abruzzi, dell’Abruzzo e della musica italiana in generale al centro di una produzione mondiale, senza mediazioni e senza confini.
