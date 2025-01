Melania Trump, l'abito del primo ballo è di Hervé Pierre

La moglie del nuovo Presidente degli Stati Uniti accorda nuovamente la sua preferenza al designer che realizzò anche l'abito del primo ballo nel 2017. Il tema è lo stesso del look del giuramento: bianco, nero e una fascia decorativa a contrasto



L'Inauguration Day 2025 ha segnato l'inizio della seconda presidenza di Donald Trump e l'inizio per sua moglie Melania di una nuova stagione di apparizioni pubbliche da First Lady in carica, seguite soprattutto dai critici di moda e dagli appassionati del suo stile. Dopo aver catturato l'attezione alla cerimonia di insediamento col suo look blu navy in stile militare caratterizato da un cappello a falda larga che le ha coperto parziamente il viso (TUTTI I LOOK DELLA CERIMONIA), la First Lady è apparsa al braccio di suo marito al ballo inaugurale organizzato a Washington nella sera del 20 gennaio.

Il suo look bianco e nero firmato da Hervé Pierre ha rubato la scena.





L'abito con la fascia (che sembra un tratto di matita su un foglio) Melania Trump ha scelto nuovamente un designer americano per la sua apparizione al Commander in Chief Ball, il primo dei tre balli in programma per il giorno dell'insediamento del nuovo Presidente del Paese.

Dopo il giuramento, momento in cui la First Lady ha onorato il cerimoniale con un look che ha permesso solo relativamente agli osservatori di commentare la sua mimica facciale (il riferimento è al cappello dal design ampio che le copriva quasi completamente gli occhi), Melania Trump è apparsa rilassata e a suo agio accanto al marito sul palco del Convention Center di Washington, pronta a danzare sulle note di Battle Hym of The Republic.

Melania Trump ha scelto un elegante abito da sera senza spalline in crêpe di seta bianco sporco caratterizzato da una scollatura dritta e uno spacco laterale che lascia scoperto il ginocchio

Il dress è attraversato da una fascia a contrasto nera, una striscia di gazar che somiglia a un tratto di matita su un foglio bianco.

Il designer Hervé Leger, storico collaboratore di Melania Trump, ha mostrato sui social gli schizzi del vestito che rivelano gli spunti della creazione.

L'abito, esempio di un'eleganza sofisticata e senza tempo, ha raccolto ampi consensi da parte del pubblico.

Lo stilista: "un onore disegnare abito per Melania Trump"

"È stato un onore creare l'abito per la First Lady Melania Trump stasera. Non la ringrazierò mai abbastanza", ha scritto Hervé Pierre su Instagram a corredo del bozzetto dell'abito indossato dalla First Lady per il primo ballo a Washington, un look che fa già parte dei libri di storia.

Il designer statunitense di origini francesi ha commentato con grande entusiasmo la sua ennesima collaborazione con la moglie di Trump che gli ha concesso molte volte di occuparsi del suo guardaroba anche con crezioni originali.

Il designer si era messo in evidenza già nel 2017 quando realizzò per la stessa occasione, il ballo inaugurale della prima presidenza di Trump, l'abito con cui Melania si presentò al Paese e al mondo come First Lady.

Quel dress era simile a questo per il modello, bianco, lungo, con lo spacco, la scollatura off-shoulder e un nastro tono su tono, una creazione completata da una sottile cintura rossa a contrasto.

Pierre, che ha esperienza anche come designer di costumi teatrali, per l'Opera e per il balletto, è un punto di riferimento per le First Lady della Casa Bianca e ha collaborato anche con Laura Bush, Hillary Clinton e Michelle Obama.

Per il giorno dell'insediamento di Trump ha realizzato un abito unico che tiene fede al tema del bianco e del nero, scelto da Melania Trump al Campidoglio, simbolo di rigore, austerità ed eleganza.



