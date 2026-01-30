Gran Turismo, il cast del film con Orlando Bloom e David Harbour

2/16 ©Webphoto

Ecco l’attore Archie Madekwe sul set del film Gran Turismo. L'attore inglese interpreta il pilota automobilistico britannico Jann Mardenborough. Archie Uchena Madekwe (Londra, 10 febbraio 1995) è un attore britannico, attivo in teatro, televisione e cinema. Cugino di Ashley Madekwe, ha studiato alla BRIT School e alla London Academy of Music and Dramatic Art, esordendo professionalmente a teatro nel 2017 ne La capra o chi è Sylvia? e interpretando in seguito ruoli televisivi come Courfeyrac ne I miserabili della BBC.

Gran Turismo: al cinema con Orlando Bloom