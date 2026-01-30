Gran Turismo, il cast del film con Orlando Bloom e David Harbour stasera in tv
Ecco le foto dal film - in onda su Rai 2 oggi, 30 gennaio 2026 - diretto da Neill Blomkamp, con protagonisti Archie Madekwe e tante altre star di Hollywood. La pellicola è l’ adattamento cinematografico della serie di videogiochi Gran Turismo e segue la storia vera di Jann Mardenborough, adolescente giocatore di eSport che diventa un pilota professionista della Nissan grazie alla sua bravura nei videogiochi. Anche il vero Jann Mardenborough è presente sul set