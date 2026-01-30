Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gran Turismo, il cast del film con Orlando Bloom e David Harbour stasera in tv

Cinema fotogallery
16 foto
©Webphoto

Ecco le foto dal film - in onda su Rai 2 oggi, 30 gennaio 2026 - diretto da Neill Blomkamp, con protagonisti Archie Madekwe e tante altre star di Hollywood. La pellicola è l’ adattamento cinematografico della serie di videogiochi Gran Turismo e segue la storia vera di Jann Mardenborough, adolescente giocatore di eSport che diventa un pilota professionista della Nissan grazie alla sua bravura nei videogiochi. Anche il vero Jann Mardenborough è presente sul set

Spettacolo: Ultime gallery

MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO

TV Show sky uno

Tra Live Cooking, Creative Test, Invention Test, Pressure Test, Skill Test, Mystery Box, Golden...

44 foto

Gran Turismo, il cast del film con Orlando Bloom e David Harbour

Cinema

Ecco le foto dal film - in onda su Rai 2 oggi, 30 gennaio 2026 - diretto da Neill Blomkamp,...

16 foto

Hollywood contro l'ICE, le 18 star che chiedono giustizia per Pretti

Spettacolo

Dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis, le icone del cinema e della musica...

19 foto

Compie 70 anni Ann Dowd, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema

L’attrice statunitense è nata a Holyoke, nel Massachussetts, il 30 gennaio 1956. Nella sua lunga...

13 foto

MasterChef, pasticceri con Massari, Esterna a Cagliari e due eliminati

TV Show sky uno

La prima Mystery Box ha nascosto il Pressure Test di pasticceria con Iginio e Debora...

26 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    The White Lotus 4, Helena Bonham Carter entra nel cast

    Serie TV

    L'attrice britannica due volte candidata all'Oscar sarà una delle protagoniste della serie...

    È morto Angelo Foletto, la Scala gli dedica il concerto del 30 gennaio

    Spettacolo

    Critico musicale, musicologo, giornalista e docente, era stato per dieci anni vicedirettore della...

    Streets of Minneapolis, testo e significato canzone Bruce Springsteen

    Musica

    Il cantautore ha dedicato il brano "alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini...