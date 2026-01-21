Un bel giorno, il film di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele

Un bel giorno, il trailer e cosa sapere del film di Fabio De Luigi con Virginia RaffaeleCinema
Introduzione
Il 5 marzo uscirà nei cinema la commedia Un bel giorno di Fabio De Luigi e con Virginia Raffaele.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Nel film Un bel giorno, il vedovo Tommaso (Fabio De Luigi) gestisce da solo le quattro figlie di età diverse. Dopo aver messo per anni la famiglia al primo posto, e incoraggiato dalle stesse figlie, incontra Lara (Virginia Raffaele), una donna affascinante, intelligente e piena di vita alla quale, però, lui decide di tenere segreta la sua realtà familiare. Non sa che anche lei, però, ha qualcosa da nascondere: è infatti una madre single con tre figli adolescenti che affronta le sue stesse insicurezze. Mentre tra loro il sentimento cresce, i due fanno i conti con dubbi, incomprensioni e il peso delle responsabilità familiari. Tra tenerezze e imprevisti, Tommaso e Lara scopriranno che, a volte, l’amore vero non riguarda solo le singole persone, ma anche il coraggio di unire le famiglie, nella speranza di un nuovo inizio.
LEGGI ANCHE: TRE DI TROPPO, IL CAST DEL FILM CON FABIO DE LUIGI E VIRGINIA RAFFAELE
IL CAST
Il cast del film Un bel giorno include anche Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer e Beatrice Schiros, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.
LEGGI ANCHE: QUESTIONE DI KARMA, IL CAST DEL FILM CON ELIO GERMANO E FABIO DE LUIGI
I NUMERI DI FABIO DE LUIGI
Fabio De Luigi ha scritto la sceneggiatura del film Un bel giorno con Furio Andreotti e Giulia Calenda. Per il regista e attore si tratta della seconda collaborazione sul grande schermo con Virginia Raffaele, con la quale aveva già lavorato nella commedia Tre di troppo (2023), e del quarto lungometraggio da lui diretto dopo Tiramisù (2016), il già citato Tre di troppo e 50 Km all'ora (2024). La comica e attrice, invece, ha recentemente recitato nel film La vita va così di Riccardo Milani.
LEGGI ANCHE: 10 GIORNI CON I SUOI, IL CAST DEL FILM CON FABIO DE LUIGI E VALENTINA LODOVINI
LE CURIOSITÀ
La fotografia del film Un bel giorno è a cura di Simone Moglié, il montaggio di Consuelo Catucci, la scenografia di Valeria Zamagni, i costumi di Isabella Rizza e la colonna sonora di Michele Braga. Le riprese si sono svolte a Roma.
LEGGI ANCHE: 50 KM ALL'ORA, COSA SAPERE SUL FILM CON FABIO DE LUIGI