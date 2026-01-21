Un bel giorno, il film di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele

Nel film Un bel giorno, il vedovo Tommaso (Fabio De Luigi) gestisce da solo le quattro figlie di età diverse. Dopo aver messo per anni la famiglia al primo posto, e incoraggiato dalle stesse figlie, incontra Lara (Virginia Raffaele), una donna affascinante, intelligente e piena di vita alla quale, però, lui decide di tenere segreta la sua realtà familiare. Non sa che anche lei, però, ha qualcosa da nascondere: è infatti una madre single con tre figli adolescenti che affronta le sue stesse insicurezze. Mentre tra loro il sentimento cresce, i due fanno i conti con dubbi, incomprensioni e il peso delle responsabilità familiari. Tra tenerezze e imprevisti, Tommaso e Lara scopriranno che, a volte, l’amore vero non riguarda solo le singole persone, ma anche il coraggio di unire le famiglie, nella speranza di un nuovo inizio.

Foto tratta dal canale YouTube di 01Distribution