People We Meet on Vacation, trama e cast della commedia romantica in streaming su Netflix
Introduzione
People We Meet on Vacation è un film del 2026, una commedia romantica firmata da Brett Haley, con protagonisti Emily Bader e Tom Blyth. Il titolo fa parte delle nuove uscite della tv in streaming del mese di gennaio. Disponibile su Netflix dal 9 gennaio, è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Adattamento del romanzo omonimo di Emily Henry, esce in Italia col titolo Un amore in vacanza.
Quello che devi sapere
People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza, dove vederlo
People We Meet on Vacation, distribuito in Italia col titolo Un amore in vacanza, è una commedia romantica del 2026 disponibile in streaming su Netflix dal 9 gennaio. Il film è scritto da Yulin Kuang, Amos Vernon e Nunzio Randazzo sulla storia contenuta nel romanzo omonimo di Emily Henry, bestseller omonimo pubblicato per la prima volta nel 2021 ed edito in Italia da HarperCollins.
La regia del film è di Brett Haley, che ha diretto anche All Together Now e Raccontami di un giorno perfetto, entrambi del 2020.
Il titolo è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama di Un amore in vacanza
Poppy (Emily Bader) ed Alex (Tom Blyth) si conoscono al college e il loro primo viaggio (in macchina, da Linfield, la cittadina dell'Ohio dove vivono, a Boston) è pieno di inconvenienti che, però, finiscono per avviare una profonda amicizia, al di là delle loro differenze.
Poppy lascia il college per iniziare a lavorare come travel editor a New York ma promette ad Alex che si rivedranno ogni anno per le vacanze, per un viaggio che faranno da amici, a prescindere dalla loro situazione sentimentale.
La storia procede con un salto temporale. Nove anni dopo il primo incontro (e il primo viaggio) i due protagonisti si ritrovano a Barcellona, per il matrimonio del fratello di Alex a cui Poppy è invitata.
L'amicizia tra Poppy ed Alex è andata in pezzi qualche tempo prima e, tra il racconto di un viaggio e l'altro, lo spettatore deve scoprire il perchè.
Il cast all stars del film
Emily Bader (Poppy), statunitense, classe 1996, ha recitato nella serie comica in costume My Lady Jane come protagonista e in film come Paranormal Activity - Parente prossimo. Tom Blyth (Alex) è uno dei volti di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ed è apparso in The Gilded Age e nella serie western Billy the Kid.
Fanno parte del cast anche gli attori Lucien Laviscount, star di Emily in Paris, Lukas Gage (Euphoria e The White Lotus), Sarah Catherine Hook (nel cast della terza stagione di The White Lotus) e Jameela Jamil (recentemente apparsa anch enel film natalizio Buon Natal-ex!).
Amore e amicizia on the road
People We Meet on Vacation è una commedia sentimentale, genere di nuovo in tendenza ad Hollywood e sempre molto apprezzato dal grande pubblico, che è anche un road movie che tocca il Canada, gli Stati Uniti e l'Europa.
Strutturato a capitoli, ambientati nel presente e nel passato, il film esplora con un meccanismo narrativo serrato la storia dell'amicizia tra i protagonisti che si accorgono, anno dopo anno e viaggio dopo viaggio, di provare sentimenti diversi da quelli di partenza.
Nella vicenda ci sono ovviamente tutte le esperienze legate alla crescita, dall'inizio della vita lavorativa adulta, alle prime relazioni importanti con partner che arrivano a minare gli equilibri della coppia di amici.
L'alternanza dei registri, i dialoghi e le situazioni divertenti, creano un clima d'attesa sulla trama. Perché Alex e Poppy hanno litigato? Come si concluderà la loro storia?
Le riprese sono state effettuate in Louisiana (anche la cittadina di Linfield) e in Spagna, a Barcellona e in Catalogna, dove sono ambientate le scene che riguardano il Canada. Sempre spagnole sono le ambientazioni della villa in Toscana che compare in una parte dle film. La villa del matrimonio nella storia si trova invece in Costa Brava.