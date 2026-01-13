People We Meet on Vacation è una commedia sentimentale, genere di nuovo in tendenza ad Hollywood e sempre molto apprezzato dal grande pubblico, che è anche un road movie che tocca il Canada, gli Stati Uniti e l'Europa.

Strutturato a capitoli, ambientati nel presente e nel passato, il film esplora con un meccanismo narrativo serrato la storia dell'amicizia tra i protagonisti che si accorgono, anno dopo anno e viaggio dopo viaggio, di provare sentimenti diversi da quelli di partenza.

Nella vicenda ci sono ovviamente tutte le esperienze legate alla crescita, dall'inizio della vita lavorativa adulta, alle prime relazioni importanti con partner che arrivano a minare gli equilibri della coppia di amici.

L'alternanza dei registri, i dialoghi e le situazioni divertenti, creano un clima d'attesa sulla trama. Perché Alex e Poppy hanno litigato? Come si concluderà la loro storia?

Le riprese sono state effettuate in Louisiana (anche la cittadina di Linfield) e in Spagna, a Barcellona e in Catalogna, dove sono ambientate le scene che riguardano il Canada. Sempre spagnole sono le ambientazioni della villa in Toscana che compare in una parte dle film. La villa del matrimonio nella storia si trova invece in Costa Brava.



