Buon Natal-ex, trama e cast della commedia romantica natalizia Netflix

Tra simpatiche situazioni natalizie e momenti imbarazzanti tra i due ex coniugi, il film mette in primo piano l'idea di famiglia e come i legami affettivi possano sopravvivere nonostante le avversità e i diversi percorsi della vita intrapresi da ciascuno.

Il personaggio di Everett risulta molto umano e concreto. La sua nuova relazione non intacca i sentimenti per la ex moglie. Kate, dal canto suo, è una donna che fatica a lasciare andare il passato e prova a rimettere insieme i pezzi mentre procede verso un nuovo capitolo della sua vita.

La pellicola è stata girata ad inizio anno a Toronto. I paesaggi innevati illuminati dalle luci del Natale sono uno degli elementi che il pubblico appassionato del genere apprezzerà maggiormente nella pellicola. Il trailer ufficiale in italiano, che arricchisce l'anteprima contenuta nel primo trailer, è disponibile in testa a questa scheda.