Buon Natal-ex, trama e cast della commedia romantica natalizia Netflix

Buon Natal-ex, trama e cast della commedia natalizia con Alicia Silverstone su Netflix
Introduzione
Buon Natal-ex!, la commedia distribuita in streaming da Netflix dal 12 novembre, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite app Smart Stick, è un titolo perfetto per iniziare il periodo delle feste all'insegna della spensieratezza e del romanticismo. Con Alicia Silverstone e Oliver Hudson, sullo schermo, una coppia di ex che si ritrovano e si confrontano per un ultimo Natale insieme.
Quello che devi sapere
Buon Natal-ex!, quando esce e dove vederlo
Buon Natal-ex! (nella versione originale, A Merry Little Ex-Mas) è una commedia romantica di Steve Carr (già regista di Dr. Dolittle 2), scritta da Holly Hester, una produzione del 2025 che spicca nel catalogo dei nuovi titoli in streaming del mese di novembre.
Disponibile da mercoledì 12 novembre su Netflix, è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.
La trama del film
Kate (Alicia Silverstone) è intenzionata a trascorrere un ultimo Natale in famiglia, anche se quest'ultima non è più quella che è sempre stata, vista la separazione da suo marito Everett (Oliver Hudson).
La donna vorrebbe godersi per un'ultima volta l'atmosfera delle feste con le persone che ha amato, prima di dire addio alla sua vecchia vita, ora che la vendita della casa è imminente.
Everett, però, torna dalla ex con una novità importante, una nuova ragazza dalla personalità esuberante che subito prova a fare amicizia con Kate.
La protagonista corre ai ripari con la complicità delle sue amiche e di una nuova conoscenza, Chet, giovane, bello e disposto a fare ingelosire Everett.
Il cast guidato da Alicia Silverstone
Alicia Silverstone, in questi giorni nelle sale con Bugonia di Yorgos Lanthimos, è una perfetta protagonista di questa storia che mette in risalto le sue indiscutibili doti comiche. Al suo fianco, Oliver Hudson, che ha alle spalle una filmografia con ruoli variegati ma che include altri titoli natalizi, tra cui Un Natale mai raccontato, film per la TV del 2016, e Qualcuno salvi il Natale (2018).
Jameela Jamil, già vista nel film Marry Me, interpreta la nuova fidanzata di Everett, mentre Pierson Fodé, recentemente apparso nella commedia romantica Netflix The Wrong Paris, è il nuovo amico della protagonista.
Completano il cast: Melissa Joan Hart, Linda Kash, Timothy Innes e Geoffrey Owens.
I temi del film: il passato e la famiglia
Tra simpatiche situazioni natalizie e momenti imbarazzanti tra i due ex coniugi, il film mette in primo piano l'idea di famiglia e come i legami affettivi possano sopravvivere nonostante le avversità e i diversi percorsi della vita intrapresi da ciascuno.
Il personaggio di Everett risulta molto umano e concreto. La sua nuova relazione non intacca i sentimenti per la ex moglie. Kate, dal canto suo, è una donna che fatica a lasciare andare il passato e prova a rimettere insieme i pezzi mentre procede verso un nuovo capitolo della sua vita.
La pellicola è stata girata ad inizio anno a Toronto. I paesaggi innevati illuminati dalle luci del Natale sono uno degli elementi che il pubblico appassionato del genere apprezzerà maggiormente nella pellicola. Il trailer ufficiale in italiano, che arricchisce l'anteprima contenuta nel primo trailer, è disponibile in testa a questa scheda.