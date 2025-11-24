Dorothy: the Haunting of Oz, di cosa parla l'horror al cinema nel 2026

Dorothy: the Haunting of Oz, di cosa parla il film horror al cinema nel 2026Cinema
Arriverà prossimamente nelle sale un nuovo racconto basato sulle trame ideate da L. Frank Baum e sarà una fusione tra i personaggi e l'universo di Oz come lo conosciamo e un gruppo di studenti del college alle prese con i propri demoni
Mentre tra gli appassionati di cinema esplode per il secondo anno consecutivo la Wicked-mania, i fan di Oz e delle avventure create da L. Frank Baum avranno presto nuovo materiale cinematografico a cui appassionarsi, a patto che apprezzino i film horror e le storie spaventose.
Nel 2026 debutterà sul grande schermo Dorothy: The Haunting of Oz, lungometraggio horror ambientato nel mondo di Oz ma anche nella contemporaneità, lo dirige Elijah J. Alvarez, regista e sceneggiatore della Generazione Z che ha fatto un pastiche partendo dai personaggi del classico fantasy che ha avuto molti adattamenti sul grande schermo più o meno fedeli alla storia originale.
La trama: visioni di Oz nella notte di Halloween
Oz non è mai stata spaventosa come nel nuovo film di Elijah J Alvarez, pellicola che approderà nelle sale nel 2026 e che rappresenta anche il debutto alla regia del 22enne scrittore e regista.
Di Dorothy: The Haunting of Oz si sa ancora poco ma le prime immagini del progetto, diffuse in esclusiva da Bloody Disguisting, rivelano un prodotto con i classici personaggi di Oz, dalla Malvagia Strega dell'Ovest a L'uomo di latta, col volto rigato di sangue.
Non mancheranno gli omicidi cruenti nella trama che coinvolge un gruppo di studenti di un college della California.
Durante la notte di Halloween, gli studenti saranno vittime di visioni terribili, animate dai personaggi del Regno di Oz intenzionati a tormentarli e ucciderli.
Il crescendo di terrore porterà a far emergere dalle profondità dei ragazzi segreti e vecchi orrori e ciascuno finirà col confrontarsi coi propri demoni.
Un horror che mescola i generi
Alvarez ha dichiarato che questo film è stato ispirato da Scappa - Get Out, cult di Jordan Peele del 2027, e anche da I Peccatori - Sinners (2025), che hanno rivoluzionato il linguaggio del genere horror.
Dorothy: The Haunting of Oz è una storia che mescola generi e linguaggi: è sicuramente un horror ma è anche un thriller psicologico e un racconto di formazione non convenzionale. Ci sono elementi di fantascienza e di slasher soprannaturale.
Certamente un'operazione curiosa che riceverà l'attenzione di tutti i fan di Oz e delle storie di Dorothy interessati a scoprire un nuovo racconto che riscrive il mito di Oz, la cui storia originale è stata pubblicata nel romanzo di Baum del 1900, un racconto cinematografico agli antipodi del sogno di Wicked, un incubo attualmente in fase di post-produzione.
Nel cast, figurano, secondo Screen Rant, Michael Sullivan, Logan Laurel, Heidi Appe, Melissa Foster, Aaron Byrd, Rocky Velasco, Angela Michaela, Yvonne Orozco e Ava Barone.
Diretta da Victor Fleming e basata sul romanzo del 1900 di L. Frank Baum, la pellicola è nota per la sua innovativa tecnica cinematografica, i personaggi memorabili e le canzoni che sono diventate parte della cultura popolare. Nel film c'è una rivoluzionaria transizione dal bianco e nero al Technicolor, che simboleggia il passaggio dal mondo reale al magico regno di Oz. Nonostante una produzione travagliata e vari problemi sul set, è diventato uno dei lavori più amati di tutti i tempi