Dorothy: the Haunting of Oz, di cosa parla l'horror al cinema nel 2026

Arriverà prossimamente nelle sale un nuovo racconto basato sulle trame ideate da L. Frank Baum e sarà una fusione tra i personaggi e l'universo di Oz come lo conosciamo e un gruppo di studenti del college alle prese con i propri demoni

Mentre tra gli appassionati di cinema esplode per il secondo anno consecutivo la Wicked-mania, i fan di Oz e delle avventure create da L. Frank Baum avranno presto nuovo materiale cinematografico a cui appassionarsi, a patto che apprezzino i film horror e le storie spaventose.

Nel 2026 debutterà sul grande schermo Dorothy: The Haunting of Oz, lungometraggio horror ambientato nel mondo di Oz ma anche nella contemporaneità, lo dirige Elijah J. Alvarez, regista e sceneggiatore della Generazione Z che ha fatto un pastiche partendo dai personaggi del classico fantasy che ha avuto molti adattamenti sul grande schermo più o meno fedeli alla storia originale.

La trama: visioni di Oz nella notte di Halloween Oz non è mai stata spaventosa come nel nuovo film di Elijah J Alvarez, pellicola che approderà nelle sale nel 2026 e che rappresenta anche il debutto alla regia del 22enne scrittore e regista.

Di Dorothy: The Haunting of Oz si sa ancora poco ma le prime immagini del progetto, diffuse in esclusiva da Bloody Disguisting, rivelano un prodotto con i classici personaggi di Oz, dalla Malvagia Strega dell'Ovest a L'uomo di latta, col volto rigato di sangue.

Non mancheranno gli omicidi cruenti nella trama che coinvolge un gruppo di studenti di un college della California.

Durante la notte di Halloween, gli studenti saranno vittime di visioni terribili, animate dai personaggi del Regno di Oz intenzionati a tormentarli e ucciderli.

Il crescendo di terrore porterà a far emergere dalle profondità dei ragazzi segreti e vecchi orrori e ciascuno finirà col confrontarsi coi propri demoni. Vedi anche Wicked - Parte 2, la recensione del film