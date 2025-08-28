Dorothy, Amazon e Gwen Stefani insieme per spin-off de Il Mago di Oz

Il progetto nasce dall’idea di Gina Matthews, che ne è creatrice e produttrice attraverso la sua etichetta Little Engine, con la collaborazione di Blake Shelton e della celebre pop star. “È una versione creativa e moderna di un classico, ed essere parte di qualcosa che unisce musica, emozioni e il personaggio di Dorothy mi ispira”, ha detto Stefani

La serie televisiva si presenterà come una reinterpretazione contemporanea dei romanzi di L. Frank Baum. In questa nuova versione, la celebre Yellow Brick Road diventa un potente simbolo delle sfide e delle scelte che i giovani devono affrontare nel loro percorso di crescita. La narrazione sarà arricchita da un forte elemento musicale, pensato per intrecciarsi con le emozioni e i temi del racconto. Si tratta quindi di un racconto musicale e attuale per il target dei cosiddetti “young adults”, i giovani adulti.

In casa Amazon bolle in pentola un progetto succulento: Dorothy, una serie tv ispirata a Il Mago di Oz . Una notizia uscita nelle scorse ore, riportata in esclusiva dal magazine statunitense Deadline, rivela che Prime Video ha messo in cantiere una rivisitazione in chiave moderna del celebre Wizard of Oz. Il progetto nasce dall’idea di Gina Matthews, che ne è creatrice e produttrice attraverso la sua etichetta Little Engine, con la collaborazione di Gwen Stefani e Blake Shelton.

Oltre a Gina Matthews, impegnata direttamente nello sviluppo e nella produzione, per la serie tv Dorothy figurano tra i produttori esecutivi non-scrittori Gwen Stefani, Blake Shelton e Lee Metzger per Lucky Horseshoe, Grant Scharbo per Little Engine e Patrick Moran. Una squadra che unisce esperienze diverse, dal mondo musicale a quello televisivo e cinematografico, con l’obiettivo di dare vita a una versione originale e capace di parlare alle nuove generazioni.

Le parole dei protagonisti

Matthews ha spiegato cosa significhi per lei affrontare questo progetto: “Sono innamorato dei libri del Mago di Oz fin da quando ero bambino. La storia ci ricorda le qualità di cui abbiamo bisogno per superare i momenti difficili, e Dorothy è un simbolo di forza che ci mostra che con un po' di gentilezza - e molta grinta - non solo possiamo ottenere grandi cose ma anche risollevare chi ci circonda. Sono entusiasta di portare questo messaggio al mondo, ora più che mai”.

Entusiasmo condiviso anche da Patrick Moran, che ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di lavorare con questo team creativo. Sono un grande fan di tutte le persone coinvolte e non potrei chiedere una partnership più entusiasmante mentre reinventiamo questa amata proprietà intellettuale”.

Grant Scharbo ha aggiunto: “Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Amazon e crediamo che Dorothy incanterà un’intera nuova generazione di spettatori”.

Blake Shelton, che è il marito di Gwen Stefani, ha voluto sottolineare il coinvolgimento di Gwen Stefani: “Siamo davvero entusiasti di tutte le possibilità che questo spettacolo offre e sono così grato che Gina abbia condiviso l’idea con me e Lee. Ho capito subito che era qualcosa con cui Gwen si sarebbe legata. La sua creatività e prospettiva si adattano in modo naturale a questo progetto”.

Infine, Stefani ha commentato: “È una versione creativa e moderna di un classico, ed essere parte di qualcosa che unisce musica, emozioni e il personaggio di Dorothy mi ispira”.