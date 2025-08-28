Dorothy, Amazon e Gwen Stefani insieme per spin-off de Il Mago di Oz

Dorothy, Prime Video lavora a una serie tv ispirata a Il Mago di Oz con Gwen StefaniSerie TV Credits: Webphoto e Getty Images
Il progetto nasce dall’idea di Gina Matthews, che ne è creatrice e produttrice attraverso la sua etichetta Little Engine, con la collaborazione di Blake Shelton e della celebre pop star. “È una versione creativa e moderna di un classico, ed essere parte di qualcosa che unisce musica, emozioni e il personaggio di Dorothy mi ispira”, ha detto Stefani
In casa Amazon bolle in pentola un progetto succulento: Dorothy, una serie tv ispirata a Il Mago di Oz.
Una notizia uscita nelle scorse ore, riportata in esclusiva dal magazine statunitense Deadline, rivela che Prime Video ha messo in cantiere una rivisitazione in chiave moderna del celebre Wizard of Oz. Il progetto nasce dall’idea di Gina Matthews, che ne è creatrice e produttrice attraverso la sua etichetta Little Engine, con la collaborazione di Gwen Stefani e Blake Shelton.
La serie televisiva si presenterà come una reinterpretazione contemporanea dei romanzi di L. Frank Baum. In questa nuova versione, la celebre Yellow Brick Road diventa un potente simbolo delle sfide e delle scelte che i giovani devono affrontare nel loro percorso di crescita. La narrazione sarà arricchita da un forte elemento musicale, pensato per intrecciarsi con le emozioni e i temi del racconto. Si tratta quindi di un racconto musicale e attuale per il target dei cosiddetti “young adults”, i giovani adulti.
La squadra creativa
Oltre a Gina Matthews, impegnata direttamente nello sviluppo e nella produzione, per la serie tv Dorothy figurano tra i produttori esecutivi non-scrittori Gwen Stefani, Blake Shelton e Lee Metzger per Lucky Horseshoe, Grant Scharbo per Little Engine e Patrick Moran. Una squadra che unisce esperienze diverse, dal mondo musicale a quello televisivo e cinematografico, con l’obiettivo di dare vita a una versione originale e capace di parlare alle nuove generazioni.
Le parole dei protagonisti
Matthews ha spiegato cosa significhi per lei affrontare questo progetto: “Sono innamorato dei libri del Mago di Oz fin da quando ero bambino. La storia ci ricorda le qualità di cui abbiamo bisogno per superare i momenti difficili, e Dorothy è un simbolo di forza che ci mostra che con un po' di gentilezza - e molta grinta - non solo possiamo ottenere grandi cose ma anche risollevare chi ci circonda. Sono entusiasta di portare questo messaggio al mondo, ora più che mai”.
Entusiasmo condiviso anche da Patrick Moran, che ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di lavorare con questo team creativo. Sono un grande fan di tutte le persone coinvolte e non potrei chiedere una partnership più entusiasmante mentre reinventiamo questa amata proprietà intellettuale”.
Grant Scharbo ha aggiunto: “Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Amazon e crediamo che Dorothy incanterà un’intera nuova generazione di spettatori”.
Blake Shelton, che è il marito di Gwen Stefani, ha voluto sottolineare il coinvolgimento di Gwen Stefani: “Siamo davvero entusiasti di tutte le possibilità che questo spettacolo offre e sono così grato che Gina abbia condiviso l’idea con me e Lee. Ho capito subito che era qualcosa con cui Gwen si sarebbe legata. La sua creatività e prospettiva si adattano in modo naturale a questo progetto”.
Infine, Stefani ha commentato: “È una versione creativa e moderna di un classico, ed essere parte di qualcosa che unisce musica, emozioni e il personaggio di Dorothy mi ispira”.
Musica e televisione al servizio della serie
Tre volte vincitrice del Grammy e artista multiplatino, Gwen Stefani è nota anche per il suo lungo ruolo di coach nel talent show NBC The Voice. È rappresentata da WME, Blended Strategy Group e Hertz Lichtenstein Young & Polk, LLP. In passato è stata produttrice esecutiva della serie animata Kuu Kuu Harajuku.
Blake Shelton, a sua volta nove volte candidato ai Grammy e artista country di successo multiplatino, ha prodotto diversi progetti televisivi, tra cui il franchise natalizio di Hallmark Time for… to Come Home for Christmas e lo show Barmageddon per USA Network. Dal 2011 al 2023 è stato coach di The Voice per 23 stagioni consecutive. È rappresentato da Starstruck Entertainment, mentre la sua Lucky Horseshoe Productions è rappresentata da Verve.
L’esperienza di Gina Matthews
Matthews porta nel progetto un bagaglio professionale solido, costruito nel corso di una carriera che l’ha vista muoversi con agilità tra cinema e televisione. Il suo nome è legato a commedie romantiche di grande successo come 13 Going on 30, diventato negli anni un vero cult generazionale, e Isn’t It Romantic, che ha saputo giocare in modo ironico con i codici del genere.
Parallelamente, la produttrice ha lasciato il segno anche sul piccolo schermo. Per l’emittente WB ha dato vita a The Mountain, una serie che intrecciava dinamiche familiari e ambientazioni suggestive, mentre con Popular ha raccontato il mondo adolescenziale con uno sguardo fresco e ironico. Questa doppia esperienza, capace di spaziare tra linguaggi e pubblici differenti, rende Matthews una figura centrale nella nascita di Dorothy, progetto in cui convergono il suo interesse per le storie di formazione e la capacità di creare narrazioni di forte impatto emotivo.
Il Mago di Oz usciva 85 anni fa, le curiosità sul film
Diretta da Victor Fleming e basata sul romanzo del 1900 di L. Frank Baum, la pellicola è nota per la sua innovativa tecnica cinematografica, i personaggi memorabili e le canzoni che sono diventate parte della cultura popolare. Nel film c'è una rivoluzionaria transizione dal bianco e nero al Technicolor, che simboleggia il passaggio dal mondo reale al magico regno di Oz. Nonostante una produzione travagliata e vari problemi sul set, è diventato uno dei lavori più amati di tutti i tempi