Il Mago di Oz, all'asta le scarpette rosse di Judy Garland

Dopo essere state rubate nel 2005 in un museo da un ladro convinto che fossero decorate con rubini veri ed essere state ritrovate dall'FBI nel 2018, saranno ora vendute per oltre 800.000 dollari

Le iconiche scarpette rosse de Il Mago di Oz andranno all’ asta per oltre 800.000 dollari dopo essere state rubate nel 2005 dal Judy Garland Museum di Grand Rapids, in Minnesota, da un ladro convinto che fossero decorate con rubini veri. Come riporta l’Associated Press, il colpevole era l’ex criminale Terry Jon Martin, che all’epoca intendeva compiere “un ultimo colpo” e che è stato poi condannato dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti del Minnesota per il furto di importanti opere d’arte. Solo tredici anni dopo, nel 2018, l’FBI ha recuperato il bottino, che è stato valutato tre milioni e mezzo di dollari. L’asta di Heritage Auctions durerà fino al 7 dicembre, con le attuali offerte che si aggirano già intorno agli 812.000 dollari.

IL DEBUTTO SUL GRANDE SCHERMO NEL 1939

Le scarpette rosse de Il Mago di Oz avevano debuttato ai piedi di Judy Garland nel 1939. “Le pantofole Ruby sono un paio di scarpe vintage con tacco in faille di seta rossa di Innes Shoe Co. con tomaia e tacchi ricoperti di georgette di seta con paillettes fatte a mano, foderate in pelle bianca, e le suole in cuoio sono dipinte di rosso con feltro arancione aderito alla base anteriore di ciascuna scarpa", si legge nella descrizione di Heritage Auction. “I fiocchi sono realizzati in tela di tela di buccia tagliata a mano e hanno dimensioni leggermente diverse. Gli strass circondano i fiocchi, che sono pieni di perline che circondano tre gioielli centrali”. Nel 1970, Michael Shaw aveva acquistato il cimelio.