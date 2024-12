Il Mago di Oz, scarpe rosse di Judy Garland vendute a 28 milioni di $

Le iconiche calzature indossate dalla diva di Hollywood nel film cult del 1939 sono state battute all'incanto sabato 7 dicembre 2024 per una cifra straordinaria. Robert Wilonsky, responsabile delle comunicazioni presso la casa d’aste Heritage Auctions con sede a Dallas, ha spiegato in un’email a CBS News che, includendo le commissioni per il compratore, il costo totale dell’acquisto ha raggiunto 32,5 milioni di dollari

Le scarpette rosse calzate da Judy Garland nel film cult del 1939 Il Mago di Oz sono state vendute all'asta per la cifra record di 28 milioni di dollari.



Le iconiche calzature indossate dalla diva di Hollywood in uno dei titoli cinematografici più celebri della storia del grande schermo sono state battute all'incanto sabato 7 dicembre 2024 per una cifra davvero straordinaria.

Robert Wilonsky, responsabile delle comunicazioni presso la casa d’aste Heritage Auctions con sede a Dallas, ha spiegato in un’email a CBS News che, includendo le commissioni per il compratore, il costo totale dell’acquisto ha raggiunto 32,5 milioni di dollari.

Inizialmente, Heritage Auctions aveva stimato un valore di circa 3 milioni di dollari per le scarpette. Tuttavia, in pochi giorni l’offerta è salita rapidamente a 1,55 milioni di dollari, attirando l’attenzione di oltre 800 persone interessate all’asta.