European Film Awards 2026, tutte le candidature italiane

Annunciate le candidature agli European Film Awards 2026, che segnano una solida presenza italiana: Paolo Sorrentino è candidato per la sceneggiatura de La Grazia, mentre Toni Servillo concorre come miglior attore. Valeria Bruni Tedeschi è in gara per Duse e La vita da grandi di Greta Scarano corre per l’European Young Audience Award. I premi verranno assegnati il 17 gennaio a Berlino