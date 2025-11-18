European Film Awards 2026, tutte le candidature italiane

Offerte Black Friday
Cinema

Annunciate le candidature agli European Film Awards 2026, che segnano una solida presenza italiana: Paolo Sorrentino è candidato per la sceneggiatura de La Grazia, mentre Toni Servillo concorre come miglior attore. Valeria Bruni Tedeschi è in gara per Duse e La vita da grandi di Greta Scarano corre per l’European Young Audience Award. I premi verranno assegnati il 17 gennaio a Berlino

European Film Awards 2026: candidature per Sorrentino, Servillo, Bruni Tedeschi e La vita da grandi

Sono state annunciate le nomination agli European Film Awards 2026, che confermano una significativa presenza italiana nelle principali categorie. La Grazia di Paolo Sorrentino ottiene la candidatura per la sceneggiatura, mentre il protagonista Toni Servillo entra nella cinquina degli attori europei dell’anno. In gara anche Valeria Bruni Tedeschi con Duse e La vita da grandi di Greta Scarano, selezionato per l’European Young Audience Award.
La cerimonia si terrà a Berlino il prossimo 17 gennaio.

Le nomination degli EFA 2026

Miglior Film

La categoria principale comprende opere di finzione, documentari e film d’animazione provenienti da tutto il continente. Tra i titoli selezionati:

  • Pomeriggi di solitudine, documentario di Albert Serra

  • Arco, film d’animazione di Ugo Bienvenu

  • Dog of God, film d’animazione di Raitis Ābele & Lauris Ābele

  • Fiume o morte, documentario di Igor Bezinović

  • Un semplice incidente di Jafar Panahi

  • La piccola Amélie, film d’animazione di Maïlys Vallade & Liane-Cho Han

  • L'Olívia i el terratrèmol invisible, film d’animazione di Irene Iborra Rizo

  • Riefenstahl, documentario di Andres Veiel

  • Sentimental Value di Joachim Trier

  • Sirat di Oliver Laxe

  • Song of Slow Burning Earth, documentario di Olha Zhurba

  • Sound of Falling di Mascha Schilinski

  • Tales from the Magic Garden, film d’animazione di David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar & Jean-Claude Rozec

  • La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

  • With Hasan in Gaza, documentario di Kamal Aljafari

Approfondimento

La Grazia di Sorrentino inaugura la Mostra di Venezia. La Recensione

Miglior Regista Europeo

La cinquina dei registi dell’anno comprende nomi già affermati e autori in forte ascesa:

  • Yorgos Lanthimos per Bugonia

  • Oliver Laxe per Sirat

  • Jafar Panahi per Un semplice incidente

  • Mascha Schilinski per Sound of Falling

  • Joachim Trier per Sentimental Value

Approfondimento

Bugonia, Lanthimos tra alieni e complotti. La recensione del film

Attrice Europea

Tra le interpreti candidate figura anche una attrice italiana:

  • Leonie Benesch per L'ultimo turno

  • Valeria Bruni Tedeschi per Duse

  • Léa Drucker per Case 137

  • Vicky Krieps per Love Me Tender

  • Renate Reinsve per Sentimental Value

Approfondimento

Duse, Pietro Marcello e il mito di Eleonora. La recensione del film

Attore Europeo

Toni Servillo entra nella cinquina maschile grazie al ruolo ne La Grazia:

  • Sergi Lòpez per Sirat

  • Mads Mikkelsen per The Last Viking

  • Toni Servillo per La Grazia

  • Stellan Skarsgård per Sentimental Value

  • Idan Weiss per Franz

Approfondimento

Toni Servillo protagonista ai Governors Awards 2025

Sceneggiatore Europeo

Nella categoria dedicata alla scrittura spicca la presenza di Paolo Sorrentino:

  • Santiago Fillol e Oliver Laxe per Sirat

  • Jafar Panahi per Un semplice incidente

  • Mascha Schilinski e Louise Peter per Sound of Falling

  • Paolo Sorrentino per La grazia

  • Eskil Vogt e Joachim Trier per Sentimental Value

Scoperta Europea – Premio FIPRESCI

La sezione che segnala i talenti emergenti presenta sei opere provenienti da diversi paesi:

  • Little Trouble Girls di Urška Djukić

  • My Father's Shadow di Akinola Davies Jr.

  • On Falling di Laura Carreira

  • One of Those Days when Hemme Dies di Murat Firatoglu

  • Sauna di Mathias Broe

  • Under the Grey Sky di Mara Tamkovich

Premio Europeo Young Audience

La categoria dedicata alle opere rivolte al pubblico giovane comprende tre titoli, tra cui anche un film italiano:

  • Arco di Ugo Bienvenu

  • I Accidentally Wrote a Book di Nòra Lakos

  • La vita da grandi di Greta Scarano

Approfondimento

La vita da grandi, un film sull'autismo privo di retorica

La presenza italiana

Con quattro candidature distribuite tra categorie artistiche e tecniche, l’Italia si conferma tra i paesi maggiormente rappresentati agli European Film Awards. Il riconoscimento per La Grazia e per l’interpretazione di Toni Servillo consolida il percorso del film nel panorama internazionale, mentre La vita da grandi di Greta Scarano porta l’Italia anche nella sezione dedicata al pubblico giovane.
La nomination di Valeria Bruni Tedeschi per Duse arricchisce ulteriormente la presenza italiana in un’edizione particolarmente variegata e ricca di opere provenienti da tutta Europa.

