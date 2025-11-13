Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Un matrimonio esplosivo, il cast del film con Jennifer Lopez stasera in tv

Cinema fotogallery
7 foto
©Webphoto

Va in onda su Canale 5, giovedì 13 novembre, il film del 2023 diretto da Jason Moore, con Lopez nei panni di una brillante avvocatessa in procinto di sposarsi

Spettacolo: Ultime gallery

Un matrimonio esplosivo, il cast del film con Jennifer Lopez

Cinema

Va in onda su Canale 5, giovedì 13 novembre, il film del 2023 diretto da Jason Moore, con Lopez...

7 foto

La fabbrica di cioccolato, il cast del film con Johnny Depp. FOTO

Cinema

Va in onda su Italia 1, giovedì 13 novembre, il film del 2005 tratto dall’omonimo romanzo di...

10 foto

Edge of tomorrow - Senza domani, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, mercoledì 12 novembre, il film del 2014 che adatta la light...

6 foto

Demeter - Il risveglio di Dracula, il cast dell'horror stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 4, mercoledì 12 novembre, il film del 2023 che - diretto da André...

6 foto

Calendari Avvento 2025, proposte a tema Disney, Marvel e Star Wars

Spettacolo

È tempo di prepararsi al Natale e rendere più magica l'attesa delle feste con proposte che...

11 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Fallout 2: il trailer svela New Vegas e i nuovi protagonisti

    Serie TV

    Prime Video pubblica il trailer di Fallout 2, la seconda stagione della serie tratta dai celebri...

    Adonà Mamo in concerto a Utrecht porta “l’onore dell’Italia nel mondo”

    Musica

    Il talento del soprano italiano risuonerà nei Paesi Bassi portando sul palco un viaggio...

    È scomparso a 43 anni il dj viareggino Andrea Paci

    Musica

    Andrea Paci, 43 anni, storico dj viareggino e anima musicale del Carnevale di Viareggio, è morto...