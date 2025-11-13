Un matrimonio esplosivo, il cast del film con Jennifer Lopez

1/7 ©Webphoto

Jennifer Lopez è la protagonista di Un matrimonio esplosivo, su Canale 5 giovedì 13 novembre. L'attrice e cantante presta il volto a Darcy Rivera, avvocatessa indipendente e decisa che, nonostante i dubbi sul matrimonio, vuole che le sue nozze alle Filippine siano perfette. Tutto si complica quando una banda di pirati indonesiani prende in ostaggio gli invitati, ricattando suo padre (pluri-milionario).

