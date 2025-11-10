Robert De Niro e Paolo Sorrentino a cena insieme a Roma

Robert De Niro e Paolo Sorrentino sono stati avvistati insieme a cena alla Taverna Trilussa, storico ristorante del quartiere Trastevere, a Roma. Come riporta Il Messaggero, nella serata di venerdì 7 novembre il divo americano e il regista napoletano premio Oscar per il film La grande bellezza hanno infatti degustato la cucina classica romana in un menù completo di antipasti, dal tagliere di affettati e di formaggi, ai fritti, fino ai carciofi alla Giudia, e ancora ricco di due immancabili primi, la carbonara e l’amatriciana, e infine di dessert, un goloso tiramisù. Nelle foto scattate dal “King of Paparazzi” Rino Barillari, De Niro si è goduto la serata anche in compagnia dello chef Nobu Matsuhisa e del produttore cinematografico Meir Teper, co-fondatori insieme alla stessa star di Hollywood del luxury brand Nobu Hospitality, che proprio negli scorsi giorni ha inaugurato la prima struttura italiana della catena, il Nobu Hotel and Restaurant Roma in via Veneto. A completare la tavolata anche Carlo Acampora, ceo del Grand Hotel Via Veneto che oggi ospita il nuovo albergo di lusso del brand, e Drene De Niro, la figlia dell’attore, che ha anche pubblicato su Instagram uno scatto dove il padre assaggia la carbonara da una padella gigante con la didascalia: “La carbonara delle carbonare”. De Niro, invece, ha preferito lasciare una dedica a pennarello sul muro, con tanto di complimenti al locale. “Che bel ristorante! Non posso credere di non essere mai stato qui. Auguri!”. Anche Matsuhisa non è stato da meno. “Continuate a mangiare sushi. Venite da Nobu Roma”. Nel frattempo, una folla di fan si è radunata davanti al ristorante, e poco dopo De Niro ha concesso loro selfie di gruppo. I proprietari della Taverna Trilussa, Massimo e Maurizio Pirola, eredi del locale avviato dal padre Mario, hanno poi espresso la loro soddisfazione per lo speciale ospite. “Un mostro sacro come De Niro a cena da noi è un riconoscimento lavorativo e personale enorme, un onore e un orgoglio”, ha raccontato Massimo a Il Messaggero.