Robert De Niro e Paolo Sorrentino a cena insieme a Roma

Robert De Niro e Paolo Sorrentino a cena insieme a RomaCinema
Il pluripremiato attore e il regista premio Oscar hanno degustato prelibatezze tipiche della cucina tradizionale alla Taverna Trilussa, nel quartiere Trastevere
Robert De Niro e Paolo Sorrentino sono stati avvistati insieme a cena alla Taverna Trilussa, storico ristorante del quartiere Trastevere, a Roma. Come riporta Il Messaggero, nella serata di venerdì 7 novembre il divo americano e il regista napoletano premio Oscar per il film La grande bellezza hanno infatti degustato la cucina classica romana in un menù completo di antipasti, dal tagliere di affettati e di formaggi, ai fritti, fino ai carciofi alla Giudia, e ancora ricco di due immancabili primi, la carbonara e l’amatriciana, e infine di dessert, un goloso tiramisù. Nelle foto scattate dal “King of Paparazzi” Rino Barillari, De Niro si è goduto la serata anche in compagnia dello chef Nobu Matsuhisa e del produttore cinematografico Meir Teper, co-fondatori insieme alla stessa star di Hollywood del luxury brand Nobu Hospitality, che proprio negli scorsi giorni ha inaugurato la prima struttura italiana della catena, il Nobu Hotel and Restaurant Roma in via Veneto. A completare la tavolata anche Carlo Acampora, ceo del Grand Hotel Via Veneto che oggi ospita il nuovo albergo di lusso del brand, e Drene De Niro, la figlia dell’attore, che ha anche pubblicato su Instagram uno scatto dove il padre assaggia la carbonara da una padella gigante con la didascalia: “La carbonara delle carbonare”. De Niro, invece, ha preferito lasciare una dedica a pennarello sul muro, con tanto di complimenti al locale. “Che bel ristorante! Non posso credere di non essere mai stato qui. Auguri!”. Anche Matsuhisa non è stato da meno. “Continuate a mangiare sushi. Venite da Nobu Roma”. Nel frattempo, una folla di fan si è radunata davanti al ristorante, e poco dopo De Niro ha concesso loro selfie di gruppo. I proprietari della Taverna Trilussa, Massimo e Maurizio Pirola, eredi del locale avviato dal padre Mario, hanno poi espresso la loro soddisfazione per lo speciale ospite. “Un mostro sacro come De Niro a cena da noi è un riconoscimento lavorativo e personale enorme, un onore e un orgoglio”, ha raccontato Massimo a Il Messaggero.
LA CONSEGNA DELLA LUPA CAPITOLINA
Pochi giorni fa, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva consegnato a Robert De Niro con una cerimonia a porte chiuse in Campidoglio la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città, che un anno fa era stata invece destinata a Francis Ford Coppola. “Robert De Niro è un punto di riferimento, un protagonista assoluto che ha contribuito a scrivere la storia mondiale del grande schermo, incantando il pubblico con interpretazioni indimenticabili. Consegnargli la Lupa Capitolina significa ringraziarlo per ciò che rappresenta e per il legame profondo che lo unisce a Roma, capitale del cinema e fonte d’ispirazione per artisti di ogni generazione, che sempre lo accoglierà come una seconda casa”, aveva detto il sindaco. “Amo tantissimo Roma e ancora di più i suoi abitanti. È sempre stato un grandissimo piacere venire in questa città. Qui, bisogna ricordarlo, sono stati girati tantissimi film, è un po' come Hollywood, ma certo Roma è Roma. Roma è un'opera d'arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuti qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo alla cultura, al cinema, alla bellezza, è davvero commovente. La mia famiglia ha radici in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato personale. Ricevo questa onorificenza con immensa gratitudine, non solo per me stesso, ma per tutti coloro che continuano a essere toccati dallo spirito di Roma e da ciò che essa rappresenta”, aveva dichiarato l’attore, che si era poi spostato al cinema Fiamma, la storica sala di via Bissolati che riaprirà nel 2026 e della quale ha ricevuto la tessera numero 001. Infine, aveva presenziato all’inaugurazione del Nobu Hotel, del quale è appunto socio.
