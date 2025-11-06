Robert De Niro a Roma premiato con la Lupa Capitolina

L’attore due volte premio Oscar ha dichiarato: “Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente”, ricordando le sue radici italiane e la collaborazione con Sergio Leone. “C’era una volta in America fu girato qui, e Roma resterà sempre nel mio cuore"

“ Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia . Essere riconosciuto qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo, è davvero commovente”, ha dichiarato De Niro durante la cerimonia, davanti a un pubblico emozionato.

Emozione e applausi in Campidoglio per Robert De Niro , insignito della Lupa Capitolina , la massima onorificenza della città di Roma, consegnata dal sindaco Roberto Gualtieri . Un riconoscimento che celebra la carriera di una leggenda del cinema mondiale e il suo profondo legame con l’Italia.

Un legame profondo con l’Italia

L’attore di Taxi Driver e Il Padrino – Parte II ha ricordato le proprie radici italiane: “La mia famiglia ha origini in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato speciale. Ho sempre sentito una connessione autentica con questo Paese, con la sua gente, la sua passione e il suo rispetto per l’artigianalità e la creatività. Sono queste qualità a ispirare gli artisti di tutto il mondo”.

De Niro ha dedicato il premio “non solo a se stesso, ma a tutti coloro che continuano a lasciarsi ispirare dallo spirito di Roma e da ciò che rappresenta”. Poi ha aggiunto: “Grazie Roma, per la tua generosità, la tua ispirazione e il tuo cuore”.