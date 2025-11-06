Predator: Badlands, quando l'alieno ha un cuore. La recensione

Predator: Badlands arriva al cinema in Italia dal 6 novembre, , firmato da Dan Trachtenberg , il regista che con Prey ha reinventato la saga. Nel nuovo capitolo, il mostro più celebre della fantascienza si trasforma in un eroe vulnerabile e malinconico. Sul pianeta Genna, tra tempeste di sabbia e creature letali, il giovane Yautja Dek scopre l’empatia accanto a Thia , androide interpretata da Elle Fanning . Tra azione, ironia e poesia visiva, Predator: Badlands riporta la saga a nuova vita

Il suo nome è Dek (interpretato dal neozelandese Dimitrius Schuster-Koloamatangi): un Yautja considerato debole dal suo clan, costretto all’esilio su Genna , pianeta letale dove ogni fiore è un’arma e ogni respiro può uccidere. Lì incontrerà Thia , un androide mutilato e irresistibilmente logorroico — interpretato da Elle Fanning , che dona al film un’anima luminosa, quasi umana.

Gli Yautja non sono preda di nessuno”

"Gli Yautja non sono preda di nessuno. Non sono amici di nessuno. Sono predatori di tutti."

Così recita la legge primordiale di una specie costruita sulla violenza e sull’orgoglio.

Parole pesanti come macigni, scolpite nel codice genetico di creature alte oltre due metri, con sangue bioluminescente color lime e pelle rugosa come quella di un rettile.

Eppure — suggerisce Trachtenberg — anche i Predator hanno cominciato da piccoli.

L’idea, eretica nel cinema di fantascienza, è che il futuro non sia scritto: le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, e il clan non è una condanna.

La famiglia te la puoi scegliere, e la forza può nascere dall’unione dei diversi.

Nel mondo di Badlands, l’antico motto “nessun uomo è un’isola” vale anche per i robot e per gli extraterrestri.

Dek e Thia sono la prova vivente che due diversità, sommate, generano armonia.

Un Predator e un androide diventano alleati, e forse amici, in un film che parla di empatia travestendosi da action galattico.