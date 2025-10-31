Call of Duty, Taylor Sheridan e Peter Berg co-sceneggiatori del film

Dal videogioco al grande schermo: spetterà a due maestri dell'azione e della tensione cinematografica noti per serie come Yellowstone e film come Sicario e Deepwater Horizon l'adattamento live-action di uno dei videogiochi più amati di sempre
Il celebre franchise videoludico Call of Duty si prepara a sbarcare sul grande schermo con un progetto ambizioso: un film live-action scritto da Taylor Sheridan e Peter Berg, che vedrà quest’ultimo anche alla regia. La collaborazione tra Paramount e Activision si propone un obiettivo chiaro: trasformare uno dei più grandi fenomeni del gaming in un progetto cinematografico di successo.
Due maestri dell’azione dietro la macchina da presa
Sheridan, autore di successi come Yellowstone, Sicario e Hell or High Water, porterà la sua firma narrativa fatta di tensione, realismo e storie di guerra morale e personale. Accanto a lui, Peter Berg – già regista di Lone Survivor, Deepwater Horizon e Patriots Day – metterà in campo una messa in scena energica e fisica, perfetta per rendere l’atmosfera militare e adrenalinica del videogioco.
Un universo in espansione
Il progetto nasce con l’obiettivo di dare il via a un vero e proprio universo cinematografico e televisivo basato sul brand Call of Duty, composto da oltre 30 titoli (inclusi gli spin-off) pubblicati dal 2003 a oggi. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora tenuti nascosti, le aspettative sono alte: l’esperienza dei due creativi nel raccontare conflitti, eroi moderni e operazioni militari lascia presagire una trasposizione fedele ma allo stesso tempo che potrebbe riservare colpi di scena. Resta da capire come la popolare serie di videogiochi sparatutto in prima persona, che mette il giocatore nei panni di soldati in scenari di guerra storici e moderni, venga adattata per il grande schermo.
Hollywood punta (ancora) sui videogiochi
Dopo i recenti successi di adattamenti come Sonic the Hedgehog e Super Mario Bros. e l'incredibile successo di Un film Minecraft (di cui è già stato annunciato il sequel) l’industria cinematografica continua a guardare al mondo videoludico come a una miniera d’oro (ed effettivamente lo è) sia dal punto di vista narrativo che commerciale. L'esperienza Call of Duty potrebbe rappresentare una scommessa di grande portata con la possibilità di veder prendere vita uno dei più vasti universi cross-media dei prossimi anni.
