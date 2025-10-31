Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Call of Duty, Taylor Sheridan e Peter Berg co-sceneggiatori del film

Cinema
©Getty

Dal videogioco al grande schermo: spetterà a due maestri dell'azione e della tensione cinematografica noti per serie come Yellowstone e film come Sicario e Deepwater Horizon l'adattamento live-action di uno dei videogiochi più amati di sempre

Il celebre franchise videoludico Call of Duty si prepara a sbarcare sul grande schermo con un progetto ambizioso: un film live-action scritto da Taylor Sheridan e Peter Berg, che vedrà quest’ultimo anche alla regia. La collaborazione tra Paramount e Activision si propone un obiettivo chiaro: trasformare uno dei più grandi fenomeni del gaming in un progetto cinematografico di successo.

Due maestri dell’azione dietro la macchina da presa

Sheridan, autore di successi come Yellowstone, Sicario e Hell or High Water, porterà la sua firma narrativa fatta di tensione, realismo e storie di guerra morale e personale. Accanto a lui, Peter Berg – già regista di Lone Survivor, Deepwater Horizon e Patriots Day – metterà in campo una messa in scena energica e fisica, perfetta per rendere l’atmosfera militare e adrenalinica del videogioco.

Un universo in espansione

Il progetto nasce con l’obiettivo di dare il via a un vero e proprio universo cinematografico e televisivo basato sul brand Call of Duty, composto da oltre 30 titoli (inclusi gli spin-off) pubblicati dal 2003 a oggi. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora tenuti nascosti, le aspettative sono alte: l’esperienza dei due creativi nel raccontare conflitti, eroi moderni e operazioni militari lascia presagire una trasposizione fedele ma allo stesso tempo che potrebbe riservare colpi di scena. Resta da capire come la popolare serie di videogiochi sparatutto in prima persona, che mette il giocatore nei panni di soldati in scenari di guerra storici e moderni, venga adattata per il grande schermo.

Approfondimento

Arriva la versione mobile di Call of Duty Warzone

Hollywood punta (ancora) sui videogiochi

Dopo i recenti successi di adattamenti come Sonic the Hedgehog e Super Mario Bros. e l'incredibile successo di Un film Minecraft (di cui è già stato annunciato il sequel) l’industria cinematografica continua a guardare al mondo videoludico come a una miniera d’oro (ed effettivamente lo è) sia dal punto di vista narrativo che commerciale. L'esperienza Call of Duty potrebbe rappresentare una scommessa di grande portata con la possibilità di veder prendere vita uno dei più vasti universi cross-media dei prossimi anni.

FOTOGALLERY

1/16
Tecnologia

Da Fifa a Call of Duty: 15 giochi per non annoiarsi in casa

A causa dell'emergenza coronavirus non si può uscire di casa, ma ci sono diversi modi per sconfiggere la monotonia: uno di questi è giocare con la console o con il Pc. Dai classici del calcio agli sparatutto: ecco i giochi con cui passare il tempo. LA FOTOGALLERY

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Negramaro, annunciato il tour dell'estate 2026 e poi una lunga pausa

Musica

Dopo aver acceso i palasport italiani con le loro performance travolgenti, la band originaria di...

Call of Duty, Taylor Sheridan e Peter Berg co-sceneggiatori del film

Cinema

Dal videogioco al grande schermo: spetterà a due maestri dell'azione e della tensione...

Modà in concerto a Milano, la possibile scaletta

Musica

Appuntamento al Forum di Assago il 2 e il 3 novembre con La Notte dei Romantici – Il Tour, il...

Rust, il fornitore delle armi del film fa causa ad Alec Baldwin

Cinema

Quattro anni dopo la sparatoria mortale sul set, che aveva determinato la morte accidentale della...

Assassinio a Venezia, il cast del film con Kenneth Branagh

Cinema

In onda su Rai 2 venerdì 31 ottobre, la pellicola si ispira alla trama originale del romanzo...

11 foto

Spettacolo: Per te