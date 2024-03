Arriva la versione mobile di Call of Duty Warzone

Call of Duty: Warzone Mobile è disponibile per il download gratuito su iOS e Android. I giocatori possono gettarsi immediatamente nella mischia, con due mappe Battle Royale su larga scala, una selezione di mappe e modalità multigiocatore classiche e un'ampia personalizzazione dei controlli e delle opzioni di accessibilità

Nemmeno il tempo di approdare su iOS e Android che è stato subito un successo. D'altronde per Call of Duty: Warzone Mobile si erano già superati i 50 milioni di pre-registrazioni. Gli utenti possono subito tuffarsi nel gioco con due mappe Battle Royale su larga scala, una selezione di mappe e modalità multigiocatore classiche e un'ampia personalizzazione dei controlli e delle opzioni di accessibilità. Il gioco supporta la progressione condivisa tra le versioni console e PC di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare III, in modo da poter aumentare il livello delle armi e del profilo ovunque i giocatori siano.

Le caratteristiche principali di Call of Duty: Warzone Mobile