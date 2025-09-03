Non è, peraltro, quello per Call of Duty l'unico maxi accordo chiuso da Paramount di recente. La casa di produzione, lo scorso mese, ha concluso la fusione (valore, 8 miliardi di dollari) con Skydance di David . Da allora è riuscita a "portarsi a casa" i creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, e ha sborsato 7,7 miliardi di dollari per diventare il canale ufficiale degli eventi dell'Ultimate Fighting Championship per i prossimi sette anni.

Non ci sono ancora dettagli su quale sarà il focus del film Call of Duty, sebbene il franchise di videogiochi sia essenzialmente una serie di sparatutto militare in prima persona (molti dei giochi hanno trame e personaggi interconnessi, come la sottoserie Black Ops dello sviluppatore Treyarch, che pubblicherà Black Ops 7 il prossimo autunno).

Secondo gli accordi, Paramount svilupperà, produrrà e distribuirà un film live-action basato sull'universo di Call of Duty , che comprende oltre 30 giochi principali pubblicati dal 2003 a oggi. Il valore del contratto non è stato reso noto ma, secondo quanto riportato da Variety, non sarebbe limitato alla realizzazione di un film su Call of Duty. L'accordo prevederebbe anche la possibilità per Paramount di espandere l'universo di CoD attraverso il cinema e la TV.

Videogiochi, adattamenti (non sempre) di successo

Per anni, Hollywood ha faticato a portare i videogiochi sul grande schermo. O meglio, gli adattamenti realizzati hanno sempre avuto scarso successo. Recentemente, tuttavia, sembra aver trovato la chiave grazie a titoli come Mortal Kombat, Super Mario Bros. e Un film Minecraft. Paramount, dal canto suo, ha fatto centro con Sonic - Il film, che ha generato sequel e spin-off in streaming. Con Call of Duty, ha accesso non solo al franchise di videogiochi di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo e un fatturato che nel 2022 ammontava a 30 miliardi di dollari: entra anche in un franchise che mai prima d'ora è stato adattato.

"Da fan di lunga data di Call of Duty, questo è davvero un sogno che si avvera", ha dichiarato Ellison, presidente e CEO di Paramount. "Dalle prime campagne degli Alleati nel Call of Duty originale, passando per Modern Warfare e Black Ops, ho trascorso innumerevoli ore giocando a questo franchise che adoro. Essere stati incaricati da Activision e dai giocatori di tutto il mondo di portare questo straordinario universo narrativo sul grande schermo è sia un onore che una responsabilità che non prendiamo alla leggera". Il presidente di Activision, Rob Kostich, ha invece detto: "Con Paramount, abbiamo trovato un partner fantastico con cui lavoreremo per portare quell'azione viscerale e mozzafiato sul grande schermo, in un momento cinematografico decisivo. Il film onorerà e amplierà ciò che ha reso grande questo franchise fin dall'inizio, e non vediamo l'ora di iniziare."