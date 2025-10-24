Assassin Club, il cast del film con Noomi Rapace stasera in tv

Il film diretto da Camille Delamarre va in onda su Italia 1 venerdì 24 ottobre. La trama si concentra su Morgan Gaines, ex ufficiale dei Royal Marines diventato uno spietato assassino che, senza saperlo, si ritrova coinvolto in un gioco mortale
Il film diretto da Camille Delamarre va in onda su Italia 1 venerdì 24 ottobre. La trama si concentra su Morgan Gaines, ex ufficiale dei Royal Marines diventato uno spietato assassino che, senza saperlo, si ritrova coinvolto in un gioco mortale
Il film diretto da Camille Delamarre va in onda su Italia 1 venerdì 24 ottobre. La trama si...
Il thriller politico diretto dalla regista premio Oscar di "The Hurt Locker" e sceneggiato...
La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di...
Non si ferma la parata di celebrità sul tappeto rosso dell'Auditorium che continua ad ospitare i...
Per celebrare quel clima umido, sì, ma soprattutto di terrore targato 31 ottobre, le sale...
L’ultima puntata The Rightside Up, che è un vero e proprio lungometraggio, debutterà il 31...
Esce oggi, venerdì 24 ottobre 2025, il nuovo grido liberatorio del cantautore di Latina, secondo...
Il 7 luglio 2026 i Bon Jovi daranno il via al nuovo tour dal palco del Madison Square Garden di...