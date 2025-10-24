Offerte Sky
Assassin Club, il cast del film con Noomi Rapace stasera in tv

Il film diretto da Camille Delamarre va in onda su Italia 1 venerdì 24 ottobre. La trama si concentra su Morgan Gaines, ex ufficiale dei Royal Marines diventato uno spietato assassino che, senza saperlo, si ritrova coinvolto in un gioco mortale

    Stranger Things, al cinema l'episodio finale della quinta stagione

    Serie TV

    L’ultima puntata The Rightside Up, che è un vero e proprio lungometraggio, debutterà il 31...

    Tiziano Ferro, testo e significato del nuovo singolo Fingo&Spingo

    Musica

    Esce oggi, venerdì 24 ottobre 2025, il nuovo grido liberatorio del cantautore di Latina, secondo...

    Bon Jovi, annunciato il ritorno in tour nel 2026

    Musica

    Il 7 luglio 2026 i Bon Jovi daranno il via al nuovo tour dal palco del Madison Square Garden di...