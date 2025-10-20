I Play Rocky, Anthony Ippolito aka Sylvester Stallone dal set del film

Il biopic su Rocky prende forma: sono state svelate le prime immagini del giovane Sly raccontato dal biopic, pubblicate da Entertainment Tonight su Instagram. Gli scatti offrono uno sguardo inedito sul percorso della leggenda del cinema statunitense e sulla nascita del classico del 1976 scritto e interpretato dallo stesso attore. Alla regia del progetto troviamo Peter Farrelly, pronto a dirigere il racconto della vita e delle sfide che hanno portato Stallone a realizzare il suo capolavoro



Sono uscite in rete nelle scorse ore le prime foto di Anthony Ippolito nel ruolo di Sylvester Stallone dal set del film I Play Rocky (potete guardarle in fondo a questo articolo).

Gli scatti, pubblicati dal magazine statunitense Entertainment Tonight su Instagram, offrono uno sguardo inedito sul percorso della leggenda del cinema statunitense e sulla nascita del classico del 1976 scritto e interpretato dallo stesso attore. Alla regia del progetto troviamo Peter Farrelly, pronto a dirigere il racconto della vita e delle sfide che hanno portato Stallone a realizzare il suo capolavoro.

La storia dietro uno dei film sportivi più iconici del cinema sta per essere raccontata in un nuovo attesissimo film biografico.

Anthony Ippolito vestirà i panni del giovane Stallone, ripercorrendo gli anni in cui l’attore e sceneggiatore stava trasformando la propria idea in un film che sarebbe diventato un fenomeno mondiale. Il biopic si concentrerà su quel periodo cruciale in cui un talento emergente affrontava le difficoltà della produzione cinematografica, senza rinunciare alla propria visione artistica.

Le prime immagini dal set Il pubblico ha potuto avere un primo assaggio del film attraverso alcune foto diffuse da Entertainment Tonight su Instagram. Le immagini mostrano Anthony Ippolito trasformato in Stallone, con una canottiera color crema e una giacca grigia, mentre interpreta scene quotidiane della vita dell’attore e sceneggiatore. In uno scatto, Ippolito è intento a muovere le braccia mentre tiene una penna, richiamando l’atto creativo della scrittura. In un’altra foto, l’attore appare accanto a un cane, evocando Butkus, il fedele amico a quattro zampe di Stallone scomparso nel 1981 a causa di un infarto. Questi dettagli contribuiscono a ricreare l’atmosfera autentica del periodo in cui Stallone stava costruendo la leggenda di Rocky. Approfondimento I Play Rocky, Matt Dillon sarà il padre di Sylvester Stallone nel film

Cast e produzione La distribuzione di I Play Rocky sarà curata da Amazon MGM Studio, anche se al momento non è stata comunicata una data di uscita ufficiale. Accanto a Anthony Ippolito, il cast vede la partecipazione di Stephen James nei panni del giovane Carl Weathers, AnnaSophia Robb in quelli di Sasha Czack, l’ex moglie di Stallone, e Matt Dillon nel ruolo del padre dell’attore. La scelta di un cast capace di incarnare figure chiave della vita di Stallone punta a rendere il biopic realistico e fedele ai fatti. Approfondimento I Mercenari 4, il cast del film con Sylvester Stallone e Megan Fox

Il film originale: un percorso accidentato I Play Rocky si propone di raccontare non solo la storia dietro le quinte del classico del 1976, ma anche le difficoltà che Stallone dovette affrontare nella sua realizzazione. Il primo Rocky fu candidato a dieci premi Oscar e ne vinse tre, tra cui quello per il Miglior Film. Stallone scrisse l’intera sceneggiatura in soli tre giorni e mezzo, ma la produzione si trovò a dover superare numerosi ostacoli, tra cui la sfiducia nei confronti di un attore ancora sconosciuto scelto come protagonista.

Il successo del film inaugurò una saga che ha generato un franchise da 1,9 miliardi di dollari, comprendente quattro sequel e tre spin-off della serie Creed. Stallone ricevette numerose candidature per il suo iconico ruolo di Rocky Balboa, tra cui quella per il Miglior Attore nel 1977 e quella per il Miglior Attore Non Protagonista per Creed nel 2016, consolidando la sua posizione nella storia del cinema. Approfondimento Sylvester Stallone parla del futuro di Rocky

La reazione di Stallone In un’intervista rilasciata a The Playlist, Sylvester Stallone ha ammesso di essere rimasto “scioccato nel leggere” della realizzazione del biopic, confermando di non aver avuto “alcun tipo di coinvolgimento” nella produzione. L’attore ha inoltre sottolineato di aver desiderato essere consultato durante le riprese: “Dato che l’ho vissuta, pensavo di poter partecipare e fornire qualche contributo”. Approfondimento Rocky, Sylvester Stallone aggiorna sullo sviluppo della serie prequel

Sfide e determinazione al centro della narrazione Le riprese di I Play Rocky sono solo agli inizi e non ci sono ancora indicazioni su una possibile data di uscita. Il biopic, tuttavia, promette di ripercorrere lo spirito del film originale, raccontando come anche Stallone, creatore della storia di un underdog, abbia dovuto affrontare sfide, critiche e scetticismo per realizzare la sua visione. La pellicola si propone di mostrare il talento e la determinazione di un artista che, contro ogni previsione, è riuscito a trasformare un sogno in una leggenda riconosciuta dal cinema mondiale e premiata dagli Oscar.

Di seguito potete guardare le immagini di Anthony Ippolito nel ruolo di Sylvester Stallone dal set del film I Play Rocky, diffuse nelle scorse ore da Entertainment Tonight su Instagram. Approfondimento Creed II, il cast del film con Michael B. Jordan stasera in tv

Anthony Ippolito nei panni di Sylvester Stallone - ©Getty