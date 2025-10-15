Bones and All, il cast del film di Luca Guadagnino stasera in tv

3/8 ©Webphoto

Mark Rylance è Sully, un inquietante cannibale più anziano, che vive seguendo un rigido codice personale. È ossessionato da Maren e rappresenta il lato più oscuro e ineluttabile della loro condizione. Rylance, considerato uno dei più grandi attori teatrali della sua generazione, con diversi Tony, Oliviera e BAFTA all'attivo, è stato osannato dalla critica per il ruolo di Rudol'f Abel' ne Il ponte delle spie di Steven Spielberg, che gli è valso l'Oscar