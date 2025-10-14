Masterplan, cosa sapere sul nuovo film Prime Video con Stanley Tucci

Masterplan, cosa sapere sul nuovo film Prime Video con Simona Tabasco e Stanley TucciCinema
Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo si uniscono in un'improbabile banda per mettere a segno un colpo leggendario nella nuova produzione italo-francese targata Prime
Una scommessa tutta europea per Prime Video che ha annunciato la sua prima produzione Original franco-italiano dal titolo Masterplan. Il film sarà girato in lingua inglese, diretto da Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard, Versailles) e avrà per protagonisti il candidato all'Oscar Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada, Amabili resti, Hunger Games) e le star emergenti Simona Tabasco (The White Lotus, stagione 2) e Victor Belmondo (Bastion 36). Masterplan sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo anche se non è ancora dato sapere quando sarà disponibile sulla piattaforma.
LA TRAMA
Quando un ladro leggendario mette gli occhi sulla Gioconda, decide di reclutare due giovani sconosciuti per aiutarlo nell’impresa: Chiara, un’abile esperta italiana di crimini informatici, e Jay, uno specialista francese di esplosivi dall’ego smisurato. Solo in seguito, rivela loro che sono in realtà fratelli perduti da tempo... e, ah sì, che tra l'altro, lui è il loro padre. Catapultati in una caotica reunion di cui nessuno di loro sentiva il bisogno, i componenti di questa nuova famiglia dovranno imparare a lavorare insieme - e cercare di non uccidersi a vicenda – se vogliono avere qualche possibilità di portare a termine il colpo del secolo.
Leggi anche
Stanley Tucci e il tumore alla lingua: "Avevo fame ma sapore orribile"
I DETTAGLI
Masterplan è il primo film Original franco-italiano di Prime Video, coprodotto da Gaumont e Amazon MGM Studios. Il film, le cui riprese sono già iniziate si svolgeranno in diverse location tra Francia e Italia definito un’avvenutra “brillante e adrenalinica” è scritto da Thomas Vincent e dallo sceneggiatore premiato ai BAFTA David Wolstencroft (Spooks, The Escape Artist). La storia è di Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, David Wolstencroft e Thomas Vincent, mentre la sceneggiatura è firmata da Wolstencroft e Vincent.
CHI SONO I TRE PROTAGONISTI
Stanley Tucci, attore e regista statunitense pluripremiato e candidato all’Oscar è Nigel ne Il Diavolo veste Prada e proprio in questi mesi sono in corso le riprese del sequel del film cult. Approfittando delle riprese a Milano, Tucci ha girato anche altre scene per la serie Tucci in Italy ed è ricordato per il suo contributo alla valorizzazione della cultura italiana. Simona Tabasco, attrice napoletana rivelazione di The White Lotus 2, è oggi tra i volti italiani più richiesti anche all’estero e forse proprio per questo è stata scelta da Prime Video. Victor Belmondo, nipote del celebre Jean-Paul, è una promessa del cinema francese, premiato al Monte-Carlo Film Festival e protagonista di nuovi progetti internazionali.
Getty Images- Getty Images - Shutterstock via Ipa Fotogramma
Milano Fashion Week, Meryl Streep da Dolce&Gabbana. La sfilata
La ricerca della libertà passa ancora una volta per la camera da letto per Domenico Dolce e Stefano Gabbana che esplorano le molteplici possibilità anche per la donna del pajama dressing per il giorno/sera. Non manca la lingerie, sempre in primo piano, né le soprese, vedi la presenza sul front row di Meryl Streep e Stanley Tucci nei panni di Miranda Priestly e Nigel Kipling, a Milano per le riprese del sequel de “Il Diavolo veste Prada”. Anna Wintour, nel vederli, abbozza un sorriso A cura di Vittoria Romagnuolo