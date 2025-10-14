Masterplan, cosa sapere sul nuovo film Prime Video con Stanley Tucci

Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo si uniscono in un'improbabile banda per mettere a segno un colpo leggendario nella nuova produzione italo-francese targata Prime

Una scommessa tutta europea per Prime Video che ha annunciato la sua prima produzione Original franco-italiano dal titolo Masterplan. Il film sarà girato in lingua inglese, diretto da Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard, Versailles) e avrà per protagonisti il candidato all'Oscar Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada, Amabili resti, Hunger Games) e le star emergenti Simona Tabasco (The White Lotus, stagione 2) e Victor Belmondo (Bastion 36). Masterplan sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo anche se non è ancora dato sapere quando sarà disponibile sulla piattaforma.

LA TRAMA Quando un ladro leggendario mette gli occhi sulla Gioconda, decide di reclutare due giovani sconosciuti per aiutarlo nell’impresa: Chiara, un’abile esperta italiana di crimini informatici, e Jay, uno specialista francese di esplosivi dall’ego smisurato. Solo in seguito, rivela loro che sono in realtà fratelli perduti da tempo... e, ah sì, che tra l'altro, lui è il loro padre. Catapultati in una caotica reunion di cui nessuno di loro sentiva il bisogno, i componenti di questa nuova famiglia dovranno imparare a lavorare insieme - e cercare di non uccidersi a vicenda – se vogliono avere qualche possibilità di portare a termine il colpo del secolo. Leggi anche Stanley Tucci e il tumore alla lingua: "Avevo fame ma sapore orribile"

I DETTAGLI Masterplan è il primo film Original franco-italiano di Prime Video, coprodotto da Gaumont e Amazon MGM Studios. Il film, le cui riprese sono già iniziate si svolgeranno in diverse location tra Francia e Italia definito un’avvenutra “brillante e adrenalinica” è scritto da Thomas Vincent e dallo sceneggiatore premiato ai BAFTA David Wolstencroft (Spooks, The Escape Artist). La storia è di Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, David Wolstencroft e Thomas Vincent, mentre la sceneggiatura è firmata da Wolstencroft e Vincent.