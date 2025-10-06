Esplora tutte le offerte Sky
Final Destination 7, Michiel Blanchart sarà il regista del film

Cinema
©Getty

Dopo il successo record di Bloodlines, la saga horror torna con un nuovo capitolo e un cambio alla regia per portare nuovi tentativi di sfuggire alla morte da parte di nuovi personaggi

Erano trascorsi 14 anni tra gli ultimi due capitoli di Final Destination (il 5° e il 6°), ma ora, a pochi mesi dall’uscita di Bloodlines (nelle sale italiane il 15 maggio scorso), è già stato annunciato Final Destination 7. La regia questa volta sembra andare nella direzione di un cambiamento: Zach Lipovsky e Adam Stein dovrebbero lasciare il posto dietro la macchina da presa del franchise al regista Michiel Blanchart.

 

Il successo di Bloodlines (TRAILER), che ha incassato oltre 315 milioni di dollari diventando il capitolo più redditizio della saga, potrebbe essere il motivo di questa rapida ripartenza. Il film ha debuttato al primo posto al box office globale con un incasso d’esordio di 103 milioni di dollari, segnando il miglior opening weekend dell’intera serie. Con questi risultati, il franchise horror ha superato la soglia del miliardo di dollari d’incasso complessivo.

IL NUOVO REGISTA: MICHIEL BLANCHART

Il regista belga Michiel Blanchart si è distinto dapprima con il corto You’re Dead Helene, vincitore di numerosi premi al Brussels International Film Festival e al Festival di Gérardmer, grazie alla sua capacità di fondere generi diversi — dall’horror alla commedia. Con il suo lungometraggio Night Call (La nuit se traîne), Blanchart ha poi conquistato 10 Magritte Award, tra cui miglior film, miglior regia e miglior opera primaAttualmente è al lavoro sull’adattamento in lingua inglese di You’re Dead Helene, il progetto che ha sancito il suo successo internazionale.

DOVE ERAVAMO RIMASTI

Il nuovo film, ancora senza titolo ufficiale, potrebbe riprendere gli eventi da dove Bloodlines si era interrotto. Nel precedente capitolo, Stefanie, una studentessa universitaria, era tormentata da incubi ricorrenti che la ritraevano mentre crollava una torre costruita negli anni ’60. Scopre presto che questi sogni non sono semplici paure, ma premonizioni ereditate da sua nonna Iris, che anni prima aveva previsto lo stesso disastro e, grazie alle sue visioni, era riuscita a salvare delle persone.

 

Quando nuove visioni rivelano che i membri della sua famiglia sono destinati a morire in tragici incidenti, Stefanie comprende di trovarsi di fronte a un ciclo mortale inevitabile: la Morte, come da tradizione della saga, sta cercando di completare ciò che ha iniziato. Determinata a spezzare la catena, Stefanie torna a casa dal college in cerca dell’unica persona che possa aiutarla a fermare la sequenza di eventi fatali e a salvare i suoi cari dal destino.

I PRIMI DETTAGLI SULLA PRODUZIONE

La produzione sarà nuovamente affidata a Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich, con Warren Zide nel ruolo di produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Lori Evans Taylor e Guy Busick, già autori del precedente Final Destination: Bloodlines, per garantire una maggiore continuità narrativa.

 

Al momento non è stato confermato il ritorno di nessuno dei personaggi di Bloodlines, e bisognerà attendere per scoprire se Final Destination 7 sarà collegato al film precedente attraverso flashback o nuovi elementi narrativi pensati per mantenere la coerenza del franchise.

