Final Destination, in lavorazione il settimo film del franchise

Il nuovo capitolo arriverà dopo il successo di pubblico e critica ottenuto da Bloodlines, titolo che ha rinnovato e rivitalizzato la saga dopo 14 anni di silenzio
Final Destination avrà il suo settimo capitolo. A darne notizia è Variety, confermando che il film è in lavorazione per la New Line e la sceneggiatura è stata affidata alla co-autrice di Bloodlines Lori Evans Taylor. Un segnale, dunque, di continuità dopo l’uscita del sesto film, quello che ha segnato il ritorno del franchise a 14 anni dalla precedente pellicola. Produttori del film, targato Warner Bros. E New Line, sono Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich, con Warren Zide produttore esecutivo.
Il successo di Final Destination: Bloodlines
La messa in cantiere del settimo film è la conseguenza dei risultati ottenuti da Final Destination: Bloodlines, rivelatosi il film del franchise con l’apertura al box office (51 milioni di dollari) e il risultato finale globale migliore (286 milioni), portando la saga a sfiorare il miliardo di incassi (983 milioni), risultato che a questo punto arriverà certamente con l’uscita del settimo capitolo.
A scrivere la sceneggiatura di Bloodlines sono stati Lori Evans Taylor e Gary Busick, mentre la regia è stata affidata a Zach Lipovsky e Adam Stein. La storia riprende il canovaccio noto ai fan, con la Morte alla caccia di nuove vittime attraverso generazioni diverse della stessa famiglia. Il film, oltre che il pubblico, ha convinto anche la critica, raggiungendo un eccellente 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes è un punteggio di 73 su Metacritic.