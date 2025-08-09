Final Destination, in lavorazione il settimo film del franchise

Il nuovo capitolo arriverà dopo il successo di pubblico e critica ottenuto da Bloodlines, titolo che ha rinnovato e rivitalizzato la saga dopo 14 anni di silenzio

Final Destination avrà il suo settimo capitolo. A darne notizia è Variety, confermando che il film è in lavorazione per la New Line e la sceneggiatura è stata affidata alla co-autrice di Bloodlines Lori Evans Taylor. Un segnale, dunque, di continuità dopo l’uscita del sesto film, quello che ha segnato il ritorno del franchise a 14 anni dalla precedente pellicola. Produttori del film, targato Warner Bros. E New Line, sono Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich, con Warren Zide produttore esecutivo.