Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Final Destination, in lavorazione il settimo film del franchise

Cinema
©Webphoto

Il nuovo capitolo arriverà dopo il successo di pubblico e critica ottenuto da Bloodlines, titolo che ha rinnovato e rivitalizzato la saga dopo 14 anni di silenzio

Final Destination avrà il suo settimo capitolo. A darne notizia è Variety, confermando che il film è in lavorazione per la New Line e la sceneggiatura è stata affidata alla co-autrice di Bloodlines Lori Evans Taylor. Un segnale, dunque, di continuità dopo l’uscita del sesto film, quello che ha segnato il ritorno del franchise a 14 anni dalla precedente pellicola. Produttori del film, targato Warner Bros. E New Line, sono Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich, con Warren Zide produttore esecutivo.

Il successo di Final Destination: Bloodlines

La messa in cantiere del settimo film è la conseguenza dei risultati ottenuti da Final Destination: Bloodlines, rivelatosi il film del franchise con l’apertura al box office (51 milioni di dollari) e il risultato finale globale migliore (286 milioni), portando la saga a sfiorare il miliardo di incassi (983 milioni), risultato che a questo punto arriverà certamente con l’uscita del settimo capitolo.

A scrivere la sceneggiatura di Bloodlines sono stati Lori Evans Taylor e Gary Busick, mentre la regia è stata affidata a Zach Lipovsky e Adam Stein. La storia riprende il canovaccio noto ai fan, con la Morte alla caccia di nuove vittime attraverso generazioni diverse della stessa famiglia. Il film, oltre che il pubblico, ha convinto anche la critica, raggiungendo un eccellente 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes è un punteggio di 73 su Metacritic.

Spettacolo: Ultime notizie

Francesca Michielin e il post per l'anniversario dell'operazione

Spettacolo

La musicista vicentina ha pubblicato su Instagram un video per ricordare il percorso fatto dopo...

Final Destination, in lavorazione il settimo film del franchise

Cinema

Il nuovo capitolo arriverà dopo il successo di pubblico e critica ottenuto da Bloodlines, titolo...

Matteo Bocelli e Grignani, è uscita "Mi historia entre tus dedos"

Musica

Il brano è un rifacimento in spagnolo della canzone La mia storia tra le dita, uscita nel 1995, e...

Greetings from your hometown, il nuovo album dei Jonas Brothers

Musica

Dal Belmont Tavern di Belleville al MetLife Stadium: un album che è una lettera d’amore alle...

Memories, trama e cast del film turco stasera in tv

Cinema

Il film romantico, su Canale 5 venerdì 8 agosto, segna il ritorno sul piccolo schermo...

Spettacolo: Per te