Claudia Cardinale, centinaia a Parigi le persone riunite ai funerali
Si sono tenuti oggi, martedì 30 settembre a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso. Si terrà invece domani, mercoledì primo ottobre a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese, "un ultimo omaggio religioso"
Centinaia le persone riunite oggi, martedì 30 settembre a Parigi per i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. I funerali, fissati alle 14:30, sono stati celebrati nella chiesa di Saint-Roch, la Chiesa di Rue Saint-Honoré, equivalente della Chiesa degli Artisti in Piazza del popolo a Roma, dove vengono celebrate le esequie di artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.
Mercoledì 1° ottobre, "un ultimo omaggio religioso"
Si terrà invece domani primo ottobre a Nemours, "un ultimo omaggio religioso" alla protagonista di capolavori come Il Gattopardo di Luchino Visconti. "Per Claudia Cardinale - ricordano i familiari - l'arte era un mezzo per cambiare il mondo. Per questo ha creato la Fondazione Claudia Cardinale". Chiunque "desideri renderle omaggio può contribuire al suo impegno con una donazione sul sito internet della Fondazione Claudia Cardinale".