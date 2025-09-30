Claudia Cardinale, centinaia a Parigi le persone riunite ai funerali

Si sono tenuti oggi, martedì 30 settembre a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso. Si terrà invece domani, mercoledì primo ottobre a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese, "un ultimo omaggio religioso"

Centinaia le persone riunite oggi, martedì 30 settembre a Parigi per i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. I funerali, fissati alle 14:30, sono stati celebrati nella chiesa di Saint-Roch, la Chiesa di Rue Saint-Honoré, equivalente della Chiesa degli Artisti in Piazza del popolo a Roma, dove vengono celebrate le esequie di artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.

