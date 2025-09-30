Esplora tutte le offerte Sky
Claudia Cardinale, centinaia a Parigi le persone riunite ai funerali

Cinema
Nella foto, la figlia Claudia Squitieri

Si sono tenuti oggi, martedì 30 settembre a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso. Si terrà invece domani, mercoledì primo ottobre a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese, "un ultimo omaggio religioso"

Centinaia le persone riunite oggi, martedì 30 settembre a Parigi per i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. I funerali, fissati alle 14:30, sono stati celebrati nella chiesa di Saint-Roch, la Chiesa di Rue Saint-Honoré, equivalente della Chiesa degli Artisti in Piazza del popolo a Roma, dove vengono celebrate le esequie di artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. 

 

La diva del cinema italiano dal fascino indimenticabile: LA GALLERY

Parigi 30 settembre 2025, i funerali di Claudia Cardinale
Parigi 30 settembre 2025, i funerali di Claudia Cardinale - ©Getty

Mercoledì 1° ottobre, "un ultimo omaggio religioso"

Si terrà invece domani primo ottobre a Nemours, "un ultimo omaggio religioso" alla protagonista di capolavori come Il Gattopardo di Luchino Visconti. "Per Claudia Cardinale - ricordano i familiari - l'arte era un mezzo per cambiare il mondo. Per questo ha creato la Fondazione Claudia Cardinale". Chiunque "desideri renderle omaggio può contribuire al suo impegno con una donazione sul sito internet della Fondazione Claudia Cardinale".

Approfondimento

Claudia Cardinale, attrice unica e irripetibile del cinema italiano
A mourner holds a funeral service booklet ahead of the funeral ceremony of Italian actress Claudia Cardinale at the Saint-Roch Church in Paris, on September 30, 2025. Italian actress Claudia Cardinale, who appeared in films by some of Italy's greatest filmmakers as well as Hollywood classics, died on September 23, 2025 aged 87, in Nemours, France. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)
Un omaggio all'attrice davanti alla chiesa di Saint-Roch, la Chiesa di Rue Saint-Honoré - ©Getty

