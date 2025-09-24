Claudia Cardinale, addio all’icona unica e irripetibile che ha fatto la storia del cinema
Ha attraversato oltre sessant’anni di cinema, imponendosi come una delle interpreti più amate e riconosciute a livello internazionale. Ha lavorato con Visconti, Fellini, Leone, Zurlini e Comencini, costruendo una carriera che unisce fascino mediterraneo e talento drammatico. Nei suoi film, da La ragazza con la valigia a Il Gattopardo, da 8½ a C’era una volta il West, i personaggi hanno consegnato al mito il volto di un’attrice libera e inconfondibile
