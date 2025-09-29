Dall'8 ottobre la 14a edizione di FiPiLi Horror Festival a Livorno

Oltre 60 film tra corti e lungometraggi, provenienti da 13 Paesi e 10 racconti del terrore selezionati tra oltre 130 titoli con anteprime italiane ed internazionali. Un viaggio itinerante della paura tra le città di Livorno, Pisa e Firenze

Un festival della paura tra cinema e letteratura, una manifestazione per affrontare questa emozione primaria in tutte le sue sfumature: sta per tornare il FiPiLi Horror Festival. E sarà proprio il maestro del cinema noir Pupi Avati, con all’attivo oltre 130 pellicole tra film e sceneggiature, l’ospite d’onore della 14a edizione dell'evento cinematografico a Livorno, dall’8 al 12 ottobre. Una cinque giorni di tra proiezioni, incontri con grandi nomi del cinema ma anche presentazioni di libri ed eventi collaterali. Il festival presenterà il meglio del panorama horror internazionale con oltre 60 film tra corti e lungometraggi, provenienti da 13 Paesi, e 10 racconti del terrore selezionati tra gli oltre 130 titoli ricevuti, tra anteprime internazionali, europee e italiane.

L’inaugurazione e gli ospiti Il festival è stato presentato nella giornata di oggi 29 settembre dagli organizzatori Alessio Porquier e Ciro Di Dato mentre il battesimo di questa edizione vedrà un altro ospite d’eccezione, lo scrittore e saggista Carlo Lucarelli, che inaugurerà il FiPiLi mercoledì 8 ottobre alle 21 nel rinnovato Cinema Teatro 4 Mori, con l’incontro “La Paura, tra cinema e letteratura”.

Le sale in città dove si terrà il festival sono, come già accaduto per le scorse edizioni, il Cinema Teatro 4 Mori e il Cinema La Gran Guardia. Quest'anno si inaugura inoltre la nuova sezione "Read or Die" ("Leggi o muori"), vetrina di letteratura di genere che accompagnerà il pubblico in una serie di incontri con grandi nomi dell'editoria italiana e autori emergenti, ospitata negli storici locali del Symphony Records Shop di piazza Cavour. Disponibile sul sito ufficiale il programma integrale del Festival.