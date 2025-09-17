Pinocchio: Unstrung, la prima foto del Grillo Parlante nel film horror

Le prime immagini del personaggio chiave della storia (Collodi docet) vengono offerte direttamente dal regista del progetto, Rhys Frake-Waterfield, il quale nelle scorse ore ha diffuso due fotografie che mostrano per la prima volta l'aspetto del personaggio, qui denominato semplicemente “Cricket” (che in inglese significa grillo). L’aspetto del grillo non a caso richiama Freddy Krueger: a prestargli la voce, infatti, sarà Robert Englund, l’interprete del serial killer della saga di Nightmare



Nelle scorse ore è arrivato un primo succulento assaggio dell’attesissimo Pinocchio: Unstrung, il film che tratterà in versione horror la storia resa immortale dalla penna di Carlo Collodi. È la prima foto del Grillo Parlante, anzi le prime due immagini di questo personaggio chiave della storia (Collodi docet), che potete guardare nel post che trovate in fondo a questo articolo. Le immagini vengono offerte direttamente dal regista del progetto, Rhys Frake-Waterfield, il quale nelle scorse ore ha diffuso due fotografie che mostrano per la prima volta l'aspetto del personaggio, qui denominato semplicemente “Cricket”.

Un protagonista di rilievo delle pellicola è quello che svelano le prime fotografie ufficiali dal set del nuovo capitolo dell’universo horror firmato da Rhys Frake-Waterfield. Si tratta del quinto titolo all’interno del cosiddetto Twisted Childhood Universe, la saga che ha preso il via nel 2023 con Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Questo universo narrativo si è fatto conoscere per la sua provocatoria rilettura di figure immortali della letteratura per l’infanzia, da Pooh a Tigger, passando per Peter Pan e Bambi, trasformati in implacabili assassini da slasher movie. Potete guardare le foto del Grillo Parlante in Pinocchio: Unstrung nel post di Instagram che vi mostriamo in fondo a questo articolo.

La trama e i protagonisti La pellicola Pinocchio: Unstrung seguirà la vicenda di un giovane, interpretato da Cameron Bell, che apprende dal nonno Geppetto, impersonato da Richard Brake, la storia della bambola assassina protagonista. La regia è stata affidata a Rhys Frake-Waterfield, lo stesso autore che ha già diretto Winnie-the-Pooh: Blood and Honey e il sequel uscito nel 2024. Il regista è inoltre legato al progetto di crossover del Twisted Childhood Universe, intitolato Poohniverse: Monsters Assemble. Approfondimento Pinocchio Unstrung, l'horror con Robert Englund aka Freddy Krueger

Le immagini condivise dal regista Attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, il regista del film Pinocchio: Unstrung, Rhys Frake-Waterfield, ha diffuso due fotografie che mostrano per la prima volta l’aspetto del grillo parlante, qui denominato semplicemente “Cricket”. Una delle immagini presenta l’intera figura, mentre l’altra si concentra sulla mano nodosa sollevata dal personaggio. A prestare la voce a questa versione oscura di Jiminy Cricket (così si chiama il Grillo Parlante nella versione originale del classico Disney del 1940) sarà Robert Englund, nome leggendario del cinema dell’orrore, universalmente ricordato come interprete di Freddy Krueger nella saga di Nightmare, in originale A Nightmare on Elm Street. Approfondimento Pinocchio, il primo poster del film horror

Il ruolo di Cricket nella narrazione Le immagini, caratterizzate da uno sfondo nero e privo di contesto, suggeriscono che non si tratti di fotogrammi effettivi del film, ma piuttosto di illustrazioni pensate per esibire il design del personaggio. Sebbene non sia ancora chiaro quale sarà la sua funzione specifica nella storia, il suo aspetto marcatamente sinistro lascia intendere che anche Cricket avrà un ruolo da antagonista. Non era un dettaglio scontato: alcuni capitoli del Twisted Childhood Universe hanno infatti proposto figure non malvagie, come nel caso di Christopher Robin. Tuttavia, considerando che il grillo svolge la funzione di coscienza di Pinocchio sia nel romanzo di Carlo Collodi sia nel classico d’animazione Disney del 1940, è plausibile che in Unstrung il personaggio mantenga una simile influenza, spingendo però il burattino verso azioni sempre più crudeli. Approfondimento Bambi, le prime immagini del film horror