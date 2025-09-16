Woody Allen compie 90 anni e al cinema tornano i suoi film

Il 30 novembre 2025 il celebre regista americano spegnerà 90 candeline. Per rendere omaggio a una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel hanno scelto di riportare in sala nove dei suoi film più celebri. La rassegna, intitolata Woody Allen90, si propone come un viaggio tra le varie anime del cineasta newyorkese, capace di fondere sarcasmo e malinconia, leggerezza e inquietudine filosofica



Woody Allen sta per compiere 90 anni e non poteva ricevere regalo più gradito di quello che Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel gli stanno impacchettando: nei cinema torneranno i suoi capolavori, da Match Point a Vicky Cristina Barcelona. Il 30 novembre 2025 il celebre regista americano spegnerà 90 candeline. Per rendere omaggio a una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, le sopracitate Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel hanno scelto di riportare in sala nove delle sue pellicole più famose e significative. La rassegna, intitolata Woody Allen90, si propone come un viaggio tra le varie anime del cineasta newyorkese, capace di fondere sarcasmo e malinconia, leggerezza e inquietudine filosofica. L’iniziativa prenderà il via il 29 settembre con Match Point, il film che due decenni fa consolidò la fama internazionale di Allen come autore di drammi a tinte noir, dominati da passioni pericolose e dilemmi morali.

Match Point, vent’anni dopo Selezionato Fuori Concorso al Festival di Cannes, Match Point ottenne grande successo di critica e pubblico, conquistando quattro nomination ai Golden Globe e una candidatura all’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale. Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson guidano il cast di una storia incentrata su fortuna, desiderio, avidità e senso di colpa. Un film che aprirà ufficialmente una retrospettiva destinata ad accompagnare il pubblico fino a dicembre. Approfondimento Woody Allen elogia le doti da attore di Trump: "Molto bravo"

Ottobre: tra commedie sentimentali e teatro gangster Il 6 ottobre 2025 approderà in sala La dea dell’amore, commedia del 1995 in cui compaiono Woody Allen, Helena Bonham Carter, Peter Weller, F. Murray Abraham e Paul Giamatti. Il film è ricordato soprattutto per l’interpretazione di Mira Sorvino, premiata con Oscar e Golden Globe come Miglior Attrice non Protagonista. Il 13 ottobre sarà la volta di Accordi e disaccordi, costruito come un falso documentario e incentrato sulla parabola artistica di un chitarrista tanto geniale quanto tormentato. Il film ottenne due candidature agli Oscar e due ai Golden Globe grazie alle prove di Sean Penn e Samantha Morton. Nel cast anche Anthony LaPaglia, Uma Thurman, Woody Allen e John Waters. Dal 20 ottobre, il grande schermo ospiterà Tutti dicono I love you, musical corale del 1996 in cui Allen riunì Julia Roberts, Edward Norton, Natalie Portman, Drew Barrymore, Goldie Hawn e Tim Roth, firmando un inno all’amore nelle sue forme più diverse. Il mese si chiuderà il 27 ottobre con Pallottole su Broadway, commedia in equilibrio tra satira teatrale e gangster movie. Forte di sette nomination agli Oscar, regalò a Dianne Wiest il premio come Miglior Attrice non Protagonista, riconoscimento a cui si affiancò anche il Golden Globe. La affiancano John Cusack, Jack Warden, Tracey Ullman, Rob Reiner, Mary-Louise Parker, Jennifer Tilly, Harvey Fierstein e Chazz Palminteri. Approfondimento Ucraina, stop agli spettacoli ispirati a Woody Allen

Novembre: passioni spagnole, colpi maldestri e celebrità Il 3 novembre sarà la volta di Vicky Cristina Barcelona, ambientato in Spagna e presentato fuori concorso a Cannes. La pellicola vinse il Golden Globe come Miglior Commedia e valse a Penelope Cruz l’Oscar come Miglior Attrice non Protagonista, affiancata da Scarlett Johansson e Javier Bardem. Il 10 novembre arriverà Criminali da strapazzo, commedia crime di venticinque anni fa che combina ironia e satira sociale. Woody Allen e Tracey Ullman, candidata al Golden Globe, interpretano la coppia protagonista insieme a Hugh Grant, Jon Lovitz, Elaine May, Elaine Stritch, George Grizzard e Michael Rapaport. Il 17 novembre toccherà a Celebrity, sguardo pungente sul mondo dello spettacolo, con un cast che annovera Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Melanie Griffith, Kenneth Branagh, Joe Mantegna, Judy Davis, Michael Lerner, Hank Azaria e Charlize Theron. Il 24 novembre chiuderà il mese Harry a pezzi, candidato all’Oscar per la sceneggiatura originale. Al centro la figura dello scrittore Harry Block, interpretato da Woody Allen, circondato dai suoi stessi personaggi immaginari. Nel film recitano anche Billy Crystal, Amy Irving, Tobey Maguire, Demi Moore, Robin Williams, Judy Davis e Stanley Tucci. Approfondimento Woody Allen: "Guerra atroce ma boicottare arte non aiuta"

Dicembre: un finale in chiave grottesca La retrospettiva si concluderà il 1° dicembre 2025 con Ho solo fatto a pezzi mia moglie, diretto da Alfonso Arau.

Woody Allen qui non cura la regia ma recita, diretto dal sopracitato collega, vestendo i panni di un macellaio in fuga in Messico dopo un omicidio, in una dark comedy dai toni surreali che alterna ironia, equivoci e momenti visionari. Uscito nel 2000 con il titolo originale Picking Up the Pieces, Ho solo fatto a pezzi mia moglie è una commedia fantastica dai toni grotteschi che vede Allen calarsi nei panni di Tex Cowley, macellaio newyorkese trasferitosi in Arizona che è accecato dalla gelosia per i continui tradimenti della moglie Candy, interpretata da Sharon Stone. Tex la uccide e tenta di occultarne il corpo in Messico. Nel tragitto però perde accidentalmente una mano, destinata a diventare un’improbabile reliquia: raccolta da un’anziana cieca, le restituisce la vista e attira a El Ninho una folla in cerca di miracoli. Nel cast figurano anche Maria Grazia Cucinotta, Elliott Gould, Fran Drescher, Joseph Gordon-Levitt, Andy Dick, Eddie Griffin, Alfonso Arau, Lou Diamond Phillips, Pepe Serna, Richard Edson, Tony Plana e Valente Rodriguez. Con fotografia firmata da Vittorio Storaro e musiche di Ruy Folguera, il film si colloca a metà strada tra commedia nera e parabola surreale. Approfondimento Woody Allen presta la voce a un corto su Bobby Fischer